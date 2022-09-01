Развитие рынка свиноводства в России: какую стратегию выбрать производителям?

«Каргилл»

С начала 2022 года производство свинины на российском рынке демонстрирует стабильную тенденцию к восстановлению. Несмотря на серьезные вызовы, с которыми производители столкнулись в прошлом году, отрасль входит в положительную динамику. Ежемесячно наблюдается рост производства свинины, а к концу 2022 года ожидаемый прирост составит около 5%

Что ждет рынок свиноводства России в ближайшие годы? Каковы перспективы для крупных и мелких производителей на локальном рынке? Как преодолеть текущие вызовы? Все эти темы представители компании «Каргилл» обсудили с генеральным директором Национального союза свиноводов — Юрием Ивановичем Ковалевым во время его визита на производственную площадку компании в г. Ефремов.



— Юрий Иванович, давайте поговорим об основных трендах на российском рынке свиноводства. Какие вы видите перспективы развития?



— Я хотел бы отметить один из самых важных аспектов: восстановление прироста производства, который существенно усилился за первое полугодие 2022 года (+7,9%) и заложил положительную динамику на весь год. Здесь речь идет об индустриальном сегменте (СХП), поскольку в КФХ и ЛПХ, наоборот, наблюдается снижение показателей: -8,5% и -15,2% соответственно. Что касается импорта, несмотря на рост показателей в первом квартале из-за обнуления импортной пошлины на свинину, абсолютные объемы импортного ввоза по-прежнему не оказывают серьезного влияния на внутренний рынок: из квоты в 100 тыс. т было ввезено менее 15%.



— А что насчет экспорта? Есть ли перспективы расширения его объемов?



— Если мы говорим об экспорте мяса в целом — его объем растет. К примеру, экспорт птицы за первое полугодие значительно вырос по сравнению с предыдущим годом (+41%), так же как и экспорт говядины (+18%). Тем самым увеличение доли вывоза данных видов мяса компенсирует снижение темпов экспорта свинины (-23% за первое полугодие 2022-го). Падение темпов вывоза мяса свинины за рубеж обусловлено восстановлением производства в КНР и Вьетнаме, проблемами с логистическими перевозками, неблагоприятной мировой конъюнктурой цен на свинину и другими факторами. Тем не менее снижение экспорта свинины во Вьетнам и Гонконг было частично компенсировано ростом поставок в Беларусь и Казахстан.



— По вашему мнению, какой сейчас самый востребованный вид мяса на рынке?



— Отсутствие роста цен на свинину в глобальном масштабе провоцирует ее большее потребление: только за первые шесть месяцев 2022 года спрос на данный вид мяса в России увеличился на 165 тыс. т (8,5%). Можно сказать, что цены на мясо птицы стали почти вровень со свининой, а наращивание потребления последней может повлечь снижение среднегодовой цены из-за постепенного перенасыщения рынка. За последнее время цена на свинину снизилась на 1% (текущая маржинальность это позволяет), цена на птицу, наоборот, выросла на 4,5%, а на говядину — почти на 14%. Стоит отметить, что суммарный прирост потребления свинины и птицы может обеспечить увеличение потребления всех видов мяса на 3,8%.







— Сохраняется ли главный вызов рынка свиноводства — перепроизводство?



Несомненно, прирост производства в 2022 году составит около 5% (250-300 тыс. т в живом весе). Но, несмотря на высокие темпы производства и тот факт, что наращивание объемов идет не столь интенсивно, цена на мясо практически не изменилась и составляет около 118,5 руб./кг. На это повлияло падение цен на зерно: себестоимость снизилась, но цены при этом не упали.



— Будут ли производители сокращать темпы производства во избежание перенасыщения рынка?



— Нет. Ожидается, что рост производства продолжится и в следующем году примерно в тех же объемах. Основная задача любого бизнеса — быть прибыльным и рентабельным, а главный залог выживаемости любой компании — быть экономически эффективным в высококонкурентной среде. Поэтому, если производитель хочет увеличить свою долю рынка, наращивание производства — это единственно верная стратегия.



— По вашим прогнозам, на сколько рынок свиноводства нарастит производство в ближайшие годы?



— В ближайшие четыре года ежегодное производство в сегменте СХП может возрасти до 6,2 млн т. К 2025 году крупные игроки, входящие в рейтинг топ-20, увеличат свое производство на 42% в сравнении с объемами 2021 года. Их суммарный прирост за этот период превысит 1,5 млн т, а доля в объеме производства в СХП достигнет 80%. Учитывая падение уровня производства на 156 тыс. т за тот же период у игроков из других сегментов рынка, общее производство в СХП вырастет на 1 300 тыс. т, что составляет 27%.



— Есть ли сейчас серьезные трудности с генетикой на локальном рынке свиноводства?



— Пока критических моментов с генетикой нет. Исключение составляют лишь те производители, которые использовали генетику DanBred: к сожалению, ввиду последних событий у них не будет возможности для ее совершенствования. Но, повторюсь, ситуация на рынке не является критической, ведь генетические компании Topigs, Hypor, PIC и другие продолжают свою работу.



— С какими проблемами сейчас сталкиваются производители свинины?



— Пока большинство крупных производителей стабильно сохраняют свою маржинальность: сейчас им еще прощаются мелкие ошибки — отсутствие фокуса на свиноматках, реактивный подход к решению вопросов теплового стресса и так далее. Но многие из них уже думают на перспективу: накапливают опыт, активно привлекая экспертов по консалтингу, проводят аудиты своих площадок, совершенствуют производственные процессы.







— Да, эксперты компании «Каргилл» также прослеживают тенденцию заинтересованности производителей мяса в более тщательном анализе своих производственных процессов. Предоставление нашим партнерам консультационных услуг высокого уровня для достижения высоких результатов — один из главных приоритетов нашей компании. Юрий Иванович, одним из немаловажных факторов развития индустрии является финансирование. Получает ли отрасль свиноводства значительное финансирование со стороны государства? В чем оно выражается?



— На данный момент основные государственные инвестиции в животноводческом сегменте направляются в КРС: они призваны помочь выполнению доктрины по молоку. В свиноводстве значительных госинвестиций нет, хотя ранее производителям выдавались льготные кредиты. Сейчас компании, как правило, осуществляют расширение и модернизацию производства за счет собственных или заемных средств. Производственные площадки крупных игроков на рынке свинины сейчас оборудуются по последнему слову техники: автоматизация, современное оборудование, цифровые решения и системы.



— На чем же тогда экономят производители свинины, чтобы сохранять высокую рентабельность производства?



— Ввиду текущей геополитической ситуации рынок столкнулся с увеличением цен на ингредиенты, медицинские препараты и прочие валютозависимые компоненты, что повлекло за собой дополнительные расходы со стороны производителей. Это напрямую влияет на маржинальность производства, но, как и всегда, производители сосредоточены на оптимизации себестоимости, а не на экономии. Несомненно, большую часть затрат на выращивание составляет кормление животных — это тот приоритет, который значительно влияет на себестоимость, но, в отличие от генетики, им можно управлять и получать максимальную отдачу. Зачастую закупка более дорогого корма — правильный шаг с точки зрения оптимизации себестоимости. Да, экономический эффект может быть отсрочен, но грамотный рецепт и хороший корм позволяют максимально раскрыть генетический потенциал. Важно ведь не только разово вложиться в генетику, но и получать максимальную эффективность на протяжении всего цикла жизни животного.



— Спасибо за ответ. Компания «Каргилл» также придерживается мнения, что индивидуально подобранная рецептура помогает максимально использовать все нутриенты, заложенные в корме, обеспечив эффективный результат на всех этапах жизни свиней. Мы также осуществляем тщательный подбор ингредиентов и проводим анализ их питательности на самом современном оборудовании. Юрий Иванович, но ведь не только рецептура, но и само производство корма и его составляющих играет немаловажную роль в выращивании продуктивного стада. Вы посетили одну из производственных площадок «Каргилл» (г. Ефремов), поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.



— В первую очередь меня приятно удивило, какое внимание уделяется вопросам безопасности сотрудников и производственных процессов: учтены все мелочи, на каждый процесс разработана своя процедура, которой следуют все сотрудники без исключения. Помимо производственных цехов, я посетил лабораторию, в которой проводятся различные виды исследований, включая ИК-анализ ингредиентов, который осуществили прямо при мне, и, кажется, он занял меньше минуты. На каждом этапе производства проводится тщательный контроль. К примеру, я наблюдал тестирование крошимости гранул различных видов кормов. В заключение я хотел бы отметить высокую квалификацию и слаженную работу персонала, мне кажется — это один из самых важных аспектов в обеспечении качества готовой продукции.



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