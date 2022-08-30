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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Гидравлические системы «Салео» на выставке «АГРОСАЛОН»

Партнёрский материал

Гидравлические системы «Салео» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Агросалон»
Гидравлические системы «Салео» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Агросалон»

Холдинг «Салео» примет участие в международной выставке сельхозтехники и оборудования «АГРОСАЛОН-2022», которая пройдет с 4 по 7 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве

На выставке будут представлены новинки марки «Салео»: гидронасос B5.1-112R33T25 H31F11Y12527 и гидромотор А3-112/42.00КП.РО.2В для гидромашин из состава ГСТ112-112.

Качество оборудования соответствует самым высоким требованиям благодаря использованию новых технологий и материалов уплотнений, компьютерному проектированию, применению станков с ЧПУ, современному испытательному оборудованию и высокоэффективной системе контроля.

Компания является современным динамично развивающимся предприятием, которое ставит перед собой задачи освоения и выпуска всего спектра гидравлических комплектующих, не уступающих по своему техническому и производственному уровню ведущим европейским и мировым аналогам.

Продукция «Салео» комплексно обеспечивает гидравликой комплектацию дорожно-строительных, сельскохозяйственных, лесных, коммунальных, погрузочно-разгрузочных и других специальных машин, а также станочного оборудования.

О других моделях гостям выставки «АГРОСАЛОН» подробно расскажут сотрудники компании на стенде холдинга «Салео».

«Агросалон» 

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