Приглашаем на 2-й ежегодный день геномной селекции в животноводстве KSIDAY 2022

KSITEST

Лидер геномной селекции животных в России — компания KSITEST («Ксивелью») — приглашает всех желающих принять участие в практической международной конференции KSIDAY 2022, посвященной геномной селекции в животноводстве

Спикеры конференции — российские и зарубежные ученые, эксперты в селекции животных, представители бизнеса и министерств. Тема обсуждения — мировой опыт и тенденции развития геномной селекции животных, а также перспективы этого направления в России.



В этом году основной фокус конференции — импортозамещение и устойчивое развитие в животноводстве.



На площадке, объединяющей представителей науки, государства и бизнеса, выступят первоклассные спикеры, в том числе иностранные. Пройдут дискуссии о настоящем и будущем геномной селекции животных в России и мире. Эксперты поделятся передовыми практиками, способствующими укреплению продовольственной безопасности России, повышению конкурентоспособности и производственного потенциала отечественного животноводства.



Отдельный пункт конференции — российский рейтинг животных с геномной оценкой и церемония награждения победителей.



Всем зарегистрированным участникам будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. По завершении KSIDAY участники получат материалы и запись конференции.



Где и когда. 2 ноября 2022 года с 10:00 до 17:30 МСК будет работать онлайн-трансляция, а также чат для общения со спикерами и другими участниками мероприятия.



Как зарегистрироваться. Переходите по ссылке на сайт конференции и подавайте заявку на подключение к онлайн-трансляции мероприятия.



Как прошел KSIDAY 2021. В прошлом году на конференции выступили больше 20 спикеров, в том числе ученые с мировым именем — Andre Eggen, Filippo Miglior, László Bognár и другие.



Всего в работе конференции приняли участие больше 400 человек, онлайн-трансляция собрала больше 1500 просмотров. Записи докладов посмотрели больше 4000 раз на YouTube.



Записи докладов с прошлогодней конференции можно посмотреть здесь .



Организатор конференции KSIDAY — компания KSITEST, лидер геномной селекции животных в России и СНГ. KSITEST — это единственная в России и СНГ компания, у которой есть статус аккредитованного центра по интерпретации ДНК-данных ICAR (Международного комитета по регистрации животных).



Сейчас с KSITEST сотрудничают больше 45 клиентов из 14 регионов России. В референтной геномной базе KSITEST (самой большой в России по КРС молочного направления) больше 650 тыс. животных с описанными фенотипами, из них больше 31 тыс. прогенотипированы.



Ведущий партнер мероприятия — Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева.



Чтобы задать вопросы о KSIDAY 2022, пишите на электронную почту ksiday@ksivalue.com или звоните по номеру +7 910 414-44-10 .



Чтобы узнать больше о сервисе KSITEST, заходите на официальный сайт компании .

