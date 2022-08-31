«Август» встречает свое 32-летие с новым фирменным стилем

«Август»

Ведущий российский производитель химических средств защиты растений фирма «Август» отмечает свой 32-й день рождения с новым фирменным стилем, символизирующим огромный диапазон возможностей мира химических соединений для земледельцев

Учитывая, что в 2022 году «Август» заключил с Правительством Московской области соглашение о строительстве научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке инновационных препаратов для защиты растений, компания продолжит задавать стандарты качества отечественной продукции, сервиса для аграриев и коммуникаций на рынке.



Почти каждый пятый гектар посевных площадей России хотя бы раз в год обрабатывается препаратами для защиты растений компании «Август» - это наивысший результат среди отечественных производителей пестицидов и зарубежных поставщиков, работающих на российском рынке. По итогам 2021 года объем продаж продукции «Августа» в денежном выражении превысил $500 млн (без НДС). На этом фоне в компании регулярно стартуют новые проекты и инициативы, призванные удерживать флагманские позиции в отрасли, улучшать сервис и помогать земледельцам обеспечивать продовольственную безопасность государства.



Свою 32-ю годовщину «Август» встречает с новым фирменным стилем, базовые элементы которого напоминают очертания молекул, а наложения и перетекания их форм представляют полный разнообразных возможностей мир химических соединений. Основная палитра цветов — в градиенте от голубого к позитивно-желтому через сочный зеленый — напоминает о небе, солнце и бескрайних зеленых полях. При этом для удобства и легкой навигации по многочисленным продуктовым линейкам была разработана дополнительная палитра оттенков в преемственности с цветовой гаммой предыдущего визуального стиля.



В соответствии с целями департамента маркетинга фирмы «Август» новый фирменный стиль призван продемонстрировать, что компания не только сохраняет лидерство по площади российских полей, которые обрабатываются препаратами ее производства, но и задает новые стандарты качества продукции, внедрения научных инноваций, активных коммуникаций с клиентами и рынком в целом. С течением времени стало очевидно, что предыдущий фирменный стиль перестал соответствовать масштабу и задачам бренда, к тому же конкуренты начали повторять его основные элементы. Назрела необходимость создать визуальный образ, который будет соответствовать возросшей значимости компании и одновременно станет еще более узнаваемым и отличающим ее от других игроков рынка. «Новый фирменный стиль должен помочь показать нашу собственную позицию и наше лидерство, транслировать то, что мы не только совершенствуемся сами, но и помогаем делать это всему агробизнесу в фарватере нашего развития. На разработку стиля у нас ушло около полутора лет. Партнеры компании уже оценили его на выставках и других мероприятиях нынешнего года, отметив дружелюбие и индивидуальность новых визуальных решений», — говорит начальник департамента маркетинга фирмы «Август» Сергей Косырев.



Для основанной двадцать лет назад дирекции НИОКР «Августа» в 2022 году также открылась новая страница истории: на площадке Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о строительстве в городе Черноголовка крупнейшего в России НИЦ по разработке инновационных препаратов для защиты растений, которое заключили между собой «Август» и Московская область. В его стенах планируют создать два кластера: химический и биологический. В первом будет осуществляться разработка препаративных форм химических средств защиты растений, синтез и отработка технологии получения действующих веществ, а также масштабирование процессов. Биологический кластер будет предназначен для первичного скрининга новых препаратов и действующих веществ на гербицидную, фунгицидную и инсектицидную активность. Площадка под строительство была выделена «Августу» в рамках подмосковной программы «Земля за 1 рубль», предназначенной для инвесторов в импортозамещающее производство. Общий объем инвестиций в проект составит 3,4 млрд руб., работы по строительству уже начались и должны завершиться в 2025-м. Благодаря центру в Подмосковье появится порядка 200 рабочих мест, сотрудники будут обеспечиваться жильем, кроме того, для их детей и детей жителей Черноголовки «Август» в текущем году уже построил и ввел в эксплуатацию современный воспитательно-образовательный комплекс. Препараты, разработанные в НИЦ, будут производиться на заводах «Августа».



Все четыре производственные площадки компании в 2022 году успешно функционируют и развиваются, обеспечивая агропромышленный комплекс России, а также владельцев личных и подсобных хозяйств самыми современными продуктами. Так, собственная производственная площадка компании в КНР по синтезу действующих веществ для пестицидов — завод «Август-Хубэй» - в этом году расширила линейку производимой продукции, начав выпуск активных компонентов для препаратов гербицидного действия. В настоящий момент предприятие производит пять видов действующих веществ. Завод «Август-Алабуга» в Республике Татарстан, самая современная производственная площадка компании, ориентированная на массовый выпуск удобных в применении продуктов в жидких препаративных формах, интенсивно наращивает объемы производства: так, всего за первые четыре месяца 2022 года на рынок было поставлено такое же количество готовой продукции, как за весь 2021-й, — более 12 млн л. Старейший завод компании — «Август-Вурнары» в Чувашской Республике — обзавелся новой фасовочной линией в цехе выпуска препаратов для личных и подсобных хозяйств, что позволило увеличить скорость розлива в три раза. Для расширения возможностей производственной площадки на ее территории в 2022 году возвели производственный корпус на 1,5 тыс. кв. м. Завод «Август-Бел» в Республике Беларусь является пионером по постановке на производство многих новых препаратов, ежегодно увеличивая ассортимент на 5-6 наименований; на предприятии успешно реализован проект технической модернизации прицеховых складов с установкой камер разогрева сырья.



Следует отметить, что земельный банк компании «Август», обеспечивающий развитие собственного сельскохозяйственного бизнеса, на сегодняшний день увеличился до 295 тыс. га. Он включает в себя земли в Татарстане, Краснодарском крае, Чувашии и Казахстане. При этом в Татарстане, где расположено наибольшее количество агрофирм компании, в 2022 году ожидается урожай в размере около полумиллиона тонн сельхозпродукции. Компания внедряет ресурсосберегающую технологию беспахотного земледелия No-Till, и вследствие в том числе довольно благоприятных погодных условий объем урожая в нынешнем сезоне может превзойти в четыре раза показатели прошлого года, когда посевы страдали от засухи. «Август-Агро», под управлением которой находятся хозяйства, стала в 2022 году одним из крупнейших предприятий АПК в Республике Татарстан. 8 июня этого года был сделан важнейший шаг для ее дальнейшего развития: на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) был дан старт строительству собственного элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт». Комплекс призван закрыть значительную часть потребности «Августа» в инфраструктуре для длительного хранения сельхозпродукции. Вывоз зерна с элеватора будет осуществляться не только автомобильным и железнодорожным транспортом, но и водным путем: СММЛЦ находится на судоходном участке реки Свияга, вблизи основного судового хода по реке Волге, и здесь имеется порт. При выходе на проектную мощность (112,5 тыс. т единовременного хранения зерна) через элеватор будет проходить порядка 450 тыс. т продукции в течение года. Кроме того, хозяйства «Август-Агро» стали лучшими демонстрационными площадками, позволяющими представить аграриям преимущества применения препаратов «Августа» на больших площадях: так, в 2022 году на базе агрофирмы «Август-Муслюм» состоялся масштабный День поля, который показал себя как эффективное межрегиональное мероприятие для обмена опытом внутри сельскохозяйственной отрасли.

