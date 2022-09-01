«Абрикос» для яблоневого сада

«Щелково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» выступила генеральным спонсором первой садоводческой гала-конференции «Абрикос» и представила на ней свои разработки в сфере защиты и листового питания плодовых культур

Гала-конференция «Абрикос» прошла на побережье Черного моря, в Туапсинском районе Краснодарского края. Ее организатором выступил союз «Садоводы Кубани» при поддержке двух Минсельхозов — Российской Федерации и Краснодарского края. Среди участников мероприятия — производители плодовой продукции, представители власти, поставщики средств защиты растений, удобрений и сельхозтехники. Одним из наиболее посещаемых стал стенд «Щелково Агрохим». Здесь гостей встречали специалисты Краснодарского представительства «Щелково Агрохим» и компании «Кристалл» - официального дистрибьютора в Краснодарском крае.







На сегодняшний день садоводство является одной из приоритетных отраслей сельскохозяйственной экономики Кубани. Согласно данным регионального Минсельхоза, здесь производят более 400 тыс. т фруктов и ягод ежегодно, что составляет 40% от всего российского урожая. В общей сложности в садоводческом секторе региона занято свыше 400 предприятий. При этом площадь, отведенная под сады, превышает отметку в 30 тыс. га.



Как отметили участники конференции, на юге страны мощными темпами развивается именно интенсивное и суперинтенсивное садоводство, которое требует особых подходов к защите и минеральному питанию плодовых культур. Технология подразумевает проведение большого количества обработок и четкого соблюдения антирезистентной политики. И у компании «Щелково Агрохим» есть что предложить своим клиентам для достижения поставленных задач! Она располагает обширным портфелем средств защиты растений и препаратов для листовых подкормок, позволяющим закрыть 80% потребности отрасли. Более того, продуктовая линейка для сада постоянно расширяется. На пленарной части старший менеджер представительства Дмитрий Ковтунец анонсировал выход на российский рынок сразу нескольких продуктов, регистрация которых ожидается в следующем году. Эта информация вызвала особый интерес у садоводов, стремящихся заместить импортные средства защиты продуктами российского производства.







«“Щелково Агрохим” - это “махина”, которая работает на благо российского сельского хозяйства. Мы хорошо знаем и применяем в работе препараты компании, получая в результате их использования отличные результаты. То, что “Щелково Агрохим” участвует сегодня в конференции, подтверждает: ей важно быть рядом с нами — производителями плодовой продукции — в эти непростые времена», — отметил кубанский фермер Анатолий Горбачев, посетивший стенд компании.

