Более 160 производителей и поставщиков сельхозтехники, агрохимии, семян, материалов для животноводства в масштабной экспозиции на выставке «МинводыАГРО»

«МинводыАГРО»

Международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО» впервые состоится с 14 по 16 сентября 2022 года в Ставропольском крае, Минераловодском городском округе, МВЦ «МинводыЭКСПО». Организатор — компания MVK

Международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО» впервые состоится с 14 по 16 сентября 2022 года в Ставропольском крае, Минераловодском городском округе, МВЦ «МинводыЭКСПО». Организатор — компания MVK.



Северо-Кавказский федеральный округ является значимым участником российского агропромышленного комплекса. В регионе активно развивается как животноводство (8% от общероссийского сектора, 39% от общего поголовья овец), так и растениеводство (10% от общероссийского).



После усиления санкций и ухода многих зарубежных компаний с рынка аграрии оказались в непростом положении: многие привычные бренды стали недоступны, встал вопрос о качественной замене предыдущим технологиям и материалам.



«МинводыАГРО» - это мероприятие, которое поможет аграриям сориентироваться в актуальном положении вещей в АПК региона. Экспозиция объединит более 150 компаний-участников, среди которых: «Август», «Агриматко», «Агритим», «Агродом», «Агрокормсервис Плюс», «Агромастер», «Агросервис Юг», «Агротехсервис», «Агроцентр Триумф», «Альтаир», «Бизон», «Биоагросервис», «Биокол Агро», «Гейзер», Global Expert, завод «Агромаш», «Еврохим», «Изагри», «Лидеа Рус», «Лилиани», МТЗ, «Пегас-Агро», «Политим Юг», «Приор-Групп», «Росагролизинг», «Россельхозцентр», «Ростсельмаш», Россельхозбанк, «Сармат», «Семер», СКС-Агро», «Стимул Групп», «Техно-Снаб», «Уралхим», «ФосАгро», «Шанс ГК», «Щелково Агрохим», «Эзнан», «Эконива-Семена», ЯМЗ и многие другие.



Полный список участников на сайте выставки.



Экспоненты представят широкий ассортимент сельхозтехники, оборудования и материалов для растениеводства и животноводства: семена, агрохимию, комбикорма, ветпрепараты; оборудование и материалы для полива, теплиц, хранения и переработки сельхозпродукции и многое другое, необходимое для эффективной работы сельхозпредприятия.



У гостей выставки будет возможность посетить стенды участников, получить консультации по особенностям применения продукции и эксклюзивные скидки, лично ознакомиться и протестировать новинки рынка, договориться о закупках и поставках на выгодных условиях.



В рамках «МинводыАГРО» пройдут множество деловых мероприятий с участием руководителей региональных министерств сельского хозяйства, отраслевых ассоциаций и союзов, сельхозпредприятий. Посетителей ожидают:



пленарное заседание «Агробизнес в Северо-Кавказском федеральном округе: точки роста, точки дохода», 14 сентября;



конференция «Развитие отечественной селекции и семеноводства в условиях санкций: первоочередные задачи и успешный опыт», 14 сентября;



конференция «Молочное животноводство на Ставрополье: как добиться увеличения продуктивности», 15 сентября;



соревнования по мастерству управления трактором «Трактор-шоу» при поддержке «Росагролизинга», 15 сентября;



Южнороссийский региональный конкурс кроликов и породной птицы, 14-15 сентября.



И многие другие семинары, заседания и презентации. Ознакомиться с деловой программой подробнее можно по ссылке .



Выставка проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края, Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Официальный лизинговый партнер — «Росагролизинг». Партнеры выставки — филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю и Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника.



Спонсор регистрации выставки «МинводыАГРО» - СП ССК «Кукуруза».



Чтобы посетить выставку, получите бесплатный электронный билет на сайте .

