Современный центр «Ростсельмаш» открыт в Тамбовской области

«Ростсельмаш»

Официальный партнер компании в регионе — «Октябрьское» — сдал в эксплуатацию первую очередь нового дилерского центра. В торжественном событии принял участие врио главы администрации области Максим Егоров

Новый дилерский центр построен по стандарту «Ростсельмаш» и после ввода в строй второй очереди со складским комплексом запасных частей будет полностью соответствовать маркетинговой концепции компании, которая означает продажи, сервис и запчасти в едином месте. Здесь все продумано для продуктивного и комфортного взаимодействия с клиентами — сельхозтоваропроизводителями области.



На территории в 1,86 га размещены выставочная площадка с современной техникой, офис продаж, учебная аудитория для механизаторов и инженеров сельхозпредприятий. Большая часть дилерского центра отдана под сервисные, ремонтные и складские службы.



Сервисная зона оснащена постами, на которой одновременно могут обслуживаться четыре агромашины. Коллектив сертифицированных сервисных инженеров обеспечен специальными автомобилями, что позволяет оперативно и качественно оказывать необходимую помощь в полевых условиях.



Торжественное открытие современного дилерского центра состоялось 2 сентября. В мероприятии приняли участие врио главы администрации области Максим Егоров и врио заместителя главы администрации области, начальника управления сельского хозяйства области Лидия Бакуменко, руководители сельхозпредприятий региона. Гостей встречали генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев и генеральный директор «Октябрьского» Максим Жалнин.







В рамках мероприятия Максим Егоров и Максим Жалнин подписали соглашение о строительстве второй очереди дилерского центра. В октябре начнется возведение складского комплекса, оборудованного электронной системой адресного хранения. Потенциальная производительность склада составит до 150 клиентских отгрузок в день и одновременное формирование заказов и загрузку четырех собственных машин дилерской организации для централизованной доставки товара хозяйствам.



«Сельское хозяйство Тамбовской области вносит весомый вклад в решение задачи продовольственной безопасности России. Развитие сельхозпроизводства, поддержка производителей, создание новых рабочих мест — одно из важнейших направлений моей команды. В этой связи мы связываем большие надежды со стабильной работой нового дилерского центра “Ростсельмаш” - АО “Октябрьское”», — сказал врио главы администрации области Максим Егоров.







По мнению генерального директора «Ростсельмаш», открытие нового дилерского и сервисного центра — важное событие. Валерий Мальцев выразил уверенность, что это сделает сотрудничество компании и аграриев Тамбовской области более продуктивным и комфортным, поможет аграрному комплексу региона добиваться еще более высоких результатов. «Наша компания придерживается сама и настраивает своих партнеров на выполнение очень высоких стандартов обслуживания. Для нас не самая важная задача — продать одну единицу техники. Для нас важно, чтобы клиент после первой покупки обратился к нам второй, третий, четвертый раз. Это будет означать, что он доволен всем процессом обслуживания — не только себя, но и техники. Для этого и запускается новый дилерский и сервисный центр самой высшей категории», — сказал Валерий Мальцев.



За последние пять лет «Ростсельмаш» поставил тамбовским сельхозтоваропроизводителям свыше 500 комбайнов и тракторов, не считая других типов техники. И в текущем году, несмотря на его сложности, компания уже отгрузила хозяйствам 55 агромашин. Особенно высокая динамика закупок наблюдается в сегменте мощных высокопроизводительных комбайнов из линеек ACROS и TORUM — на их долю приходится 89% всех поставок за последние пять лет.



Введение в строй современного центра поднимет обслуживание поставляемой техники на еще более высокий уровень.







«Одним из условий выбора техники всегда была и остается доступность качественного и оперативного сервисного обслуживания. Строительство дилерского центра, отвечающего современным требованиям, будет способствовать дальнейшему обновлению машинно-тракторного парка региона. Увеличатся скорость и качество обслуживания наших клиентов, работающих в Тамбовской области», — сказал генеральный директор «Октябрьского» Максим Жалнин.



Дилерский центр «Ростсельмаш» расположен по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов. Киквидзе, 77.

