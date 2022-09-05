Сельхозтехника «Ростсельмаш» через «Росагролизинг»

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» и «Росагролизинг» намерены до конца года дополнительно поставить в российские регионы до 1000 комбайнов, тракторов и другой самоходной сельхозтехники с использованием федеральных лизинговых программ. Подписание соответствующего соглашения планируется в ближайшее время

В преддверии намеченного события производственную площадку «Ростсельмаш» посетил первый заместитель генерального директора «Росагролизинга» Александр Сучков. Александр Сучков и первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаш» Алексей Швейцов обсудили условия сотрудничества на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Речь шла о наращивании поставок техники и другого сельхозоборудования до конца 2022 года, а также в период с 2023 по 2027 год.



Александр Сучков отметил, что «Росагролизинг» видит большой потенциал для расширения совместной деятельности. Стороны договорились, что будет подписано соглашение на поставку 1000 единиц самоходной техники до конца 2022 года: зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, косилок. Таким образом, каждая 3-я единица техники, выпущенная «Ростсельмаш» до конца года, пойдет по лизинговой программе.



Ежедневно с производственных конвейеров «Ростсельмаш» сходит до 35 агромашин в день, в том числе 27 комбайнов и до 8 единиц тракторов.



В рамках визита Александр Сучков осмотрел производственные мощности компании, центральный склад запасных частей. Он дал высокую оценку ходу программы по замене импортных комплектующих на российские, а также объемам производства запасных частей и уровню обеспеченности ими дилерских центров в регионах страны.



Алексей Швейцов уточнил, что выпуск запчастей вырос в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сделано это для того, чтобы обеспечить клиентов в полном объеме необходимыми узлами и деталями, избежать ажиотажного спроса из-за возможного ожидания дефицита.







Алексей Швейцов презентовал программу развития компании. Основными направлениями инвестиционной стратегии являются разработка новых моделей техники, модернизация имеющихся производственных мощностей и строительство новых промышленных предприятий. Александр Сучков посетил строительную площадку нового тракторного завода, который будет выпускать до 5 тыс. самоходных машин в год. Предприятие будет выпускать пять серий тракторов от 170 л.с. до 600+ л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, на гусеничном ходу. Также здесь будет производиться дорожно-строительная техника.



Кроме того, был презентован проект по строительству завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. В данный момент идет углубление производства трансмиссий — организовывается площадка под выпуск валов и зубчатых колес, ведется закупка и поставка термического, мехообрабатывающего и другого оборудования, изготовленного по техзаданиям компании. Также началась подготовка к выпуску мостов ведущих колес, редукторов. После завершения всех этапов здесь будут выпускать механические и автоматические коробки передач, дифференциалы, все типы редукторов и мостов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники.



В числе других ключевых инвестпроектов — Таганрогский завод прицепной, навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники, завод трансмиссий. Он займет территорию свыше 75 га, производственные площади — 150 тыс. кв.м.



Компании «Ростсельмаш» и «Росагролизинг» являются стратегическими партнерами с 2002 года. Сельхозтехника «Ростсельмаш» пополняет парки крестьянских хозяйств по всей стране. В числе регионов — лидеров по поставкам техники «Ростсельмаш» через «Росагролизинг» в 2022 году — Республики Татарстан и Башкортостан, Саратовская, Оренбургская, Ростовская и Волгоградская области, Алтайский и Краснодарский края.



Наибольшую долю в общем объеме поставок составляют зерноуборочные комбайны.

