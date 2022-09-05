На демополигоне в Самарской области убрали ультрараннюю сою

Зерновой соевый союз ПФО

На полях соевого демополигона завершились работы по уборке урожая самых ранних сортов сои на богаре

Эксперимент Зернового соевого союза ПФО реализуется в Приволжском районе на поле компании «Сев-07» — лидера по производству сои в Самарской области. Согласно плану, 30 различных сортов сои размещаются на опытном поле общей площадью 60 га. Каждый сорт представлен как на орошении, так и на богаре, с двумя вариантами сева — широкорядным и сплошным.







На протяжении всего сезона проводились все необходимые мероприятия по уходу: подкормке и защите растений. А 30-31 августа на богарных делянках провели уборку ультраранних сортов сои: СК Дока и СК Артика от компании «СОКО» и Билявка от «Русской генетики». Уборка урожая проводилась комбайном «Акрос» прямым комбайнированием. По словам агронома-семеновода «Сев-07» Дмитрия Кочеткова, показатели урожайности на богарных условиях оказались выше, если сравнивать с опытом возделывания сои в хозяйстве в прошлые годы, в среднем 25 ц/га.



«Это связано с тем, что осадки пришлись на начало вегетации и хорошо повлияли на закладку продуктивности растений. На момент уборки соя находилась в состоянии физической спелости. Никакой десикации нами не проводилось, влажность зерна составила 10-12%. Уборка прошла в штатном режиме: комбайн был настроен на минимальные обороты, чтобы снизить вероятность травмирования семян, потери зерна при этом также были минимальными — можно сказать, что их практически не было. Этот факт был отмечен и представителями компаний, которые закладывали опыты и оценивали качество уборки», — указал Кочетков.



Отметим, что на демополигоне были убраны самые ранние из 30 посеянных здесь сортов сои, остальные будут убираться по мере созревания в обозначенные агрономические сроки. На сегодняшний день на экспериментальных полях дозревает сразу несколько сортов сои, уборка которых запланирована на 8 сентября.







Подробная оценка каждого сорта сои будет дана после уборки всех сортов, представленных на демополигоне. Ее проведут ученые Самарского ГАУ и эксперты Зернового соевого союза ПФО по различным параметрам: продуктивность сорта, урожайность, качество полученного зерна и т. д. — с учетом условий выращивания на орошении и богаре в различных вариантах посева.



А сельхозпроизводители смогут познакомиться с итогами и оценить все сорта на опытных делянках на финальном Дне поля «Урожай на соевом демополигоне» 30 сентября.



Зарегистрироваться на День поля можно на сайте Зернового соевого союза ПФО.

