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Конференция «Растениеводство России — 2022»

На демополигоне в Самарской области убрали ультрараннюю сою

На демополигоне в Самарской области убрали ультрараннюю сою
Зерновой соевый союз ПФО
На демополигоне в Самарской области убрали ультрараннюю сою
Зерновой соевый союз ПФО

На полях соевого демополигона завершились работы по уборке урожая самых ранних сортов сои на богаре

Эксперимент Зернового соевого союза ПФО реализуется в Приволжском районе на поле компании «Сев-07» — лидера по производству сои в Самарской области. Согласно плану, 30 различных сортов сои размещаются на опытном поле общей площадью 60 га. Каждый сорт представлен как на орошении, так и на богаре, с двумя вариантами сева — широкорядным и сплошным.


На протяжении всего сезона проводились все необходимые мероприятия по уходу: подкормке и защите растений.  А 30-31 августа на богарных делянках провели уборку ультраранних сортов сои: СК Дока и СК Артика от компании «СОКО» и Билявка от «Русской генетики». Уборка урожая проводилась комбайном «Акрос» прямым комбайнированием. По словам агронома-семеновода «Сев-07» Дмитрия Кочеткова, показатели урожайности на богарных условиях оказались выше, если сравнивать с опытом возделывания сои в хозяйстве в прошлые годы, в среднем 25 ц/га.

«Это связано с тем, что осадки пришлись на начало вегетации и хорошо повлияли на закладку продуктивности растений. На момент уборки соя находилась в состоянии физической спелости. Никакой десикации нами не проводилось, влажность зерна составила 10-12%. Уборка прошла в штатном режиме: комбайн был настроен на минимальные обороты, чтобы снизить вероятность травмирования семян, потери зерна при этом также были минимальными — можно сказать, что их практически не было. Этот факт был отмечен и представителями компаний, которые закладывали опыты и оценивали качество уборки», — указал Кочетков. 

Отметим, что на демополигоне были убраны самые ранние из 30 посеянных здесь сортов сои, остальные будут убираться по мере созревания в обозначенные агрономические сроки. На сегодняшний день на экспериментальных полях дозревает сразу несколько сортов сои, уборка которых запланирована на 8 сентября.


Подробная оценка каждого сорта сои будет дана после уборки всех сортов, представленных на демополигоне. Ее проведут ученые Самарского ГАУ и эксперты Зернового соевого союза ПФО по различным параметрам: продуктивность сорта, урожайность, качество полученного зерна и т. д. — с учетом условий выращивания на орошении и богаре в различных вариантах посева.

А сельхозпроизводители смогут познакомиться с итогами и оценить все сорта на опытных делянках на финальном Дне поля «Урожай на соевом демополигоне» 30 сентября. 

Зарегистрироваться на День поля можно на сайте Зернового соевого союза ПФО.

Зерновой соевый союз ПФО 

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