Комбинированная протеаза в комбикормах

«НОВАБИОТИК»

Компания NOVABIOTIC провела модернизацию своего продукта ПРОТОМАКС и выводит новинку на рынок Российской Федерации

После длительного изучения эффективности различных коммерческих ферментных препаратов на основе протеазы мы обратили внимание на ряд важных моментов, которые действительно влияют на стабильно воспроизводимый эффект от применения. Таким образом, в 2021 году мы сделали попытку выпуска первой версии препарата ПРОТОМАКС на рынок, наработали промышленные партии продукта и начали внедрять на птицеводческих и свиноводческих предприятиях. В процессе тесного взаимодействия со специалистами агропромышленных предприятий мы начали получать обратную связь и, конечно же, прислушались к отзывам и пожеланиям наших партнеров.



Зоотехники и технологи по кормлению обратили наше внимание на то, что препарат должен быть универсален для различных источников протеина, потому как в текущей ситуации с дефицитом или резко меняющимися ценами на сырье им приходится оперативно и существенно корректировать рационы. По сути, в тесной кооперации с специалистами агрокомплекса мы провели глубокую модернизацию препарата ПРОТОМАКС.



Теперь препарат ПРОТОМАКС представляет собой комбинированную протеазу с добавлением пектиназы.



Состав кормовой добавки ПРОТОМАКС (PROTOMAX®)







Назначение и биологические свойства ПРОТОМАКС (PROTOMAX®)







Порядок применения: фермент вводят непосредственно в корма, комбикорма или премиксы на премиксных и комбикормовых заводах или в кормоцехах предприятий, используя существующие технологии смешивания.







Цель применения: в результате использования добавки увеличивается усвоение питательных веществ корма, повышается рост и продуктивность, улучшается здоровье животных и птиц, снижается содержание влаги в помете, уменьшается содержание аммиака в воздухе внутри производственных помещений, улучшаются зоогигиенические условия содержания животных.

