Последействие гербицидов и ограничения в севообороте. Новые решения старой проблемы

«БиоАгроСервис»

Преимущества применения гербицидов на основе имидазолинонов очевидны: это и эффективная борьба с широким спектром сорняков, включая заразиху подсолнечника, и относительно невысокая цена всего одной обработки за сезон

Но есть и минусы применения данной группы гербицидов на IMI-устойчивых гибридах подсолнечника — последействие на последующих культурах. А это влечет за собой ограничения в севообороте, что существенно перечеркивает имеющиеся плюсы.



В связи с этим целый ряд хозяйств вынужден был отказаться от возделывания высокоурожайных IMI-гибридов и уйти в сторону подсолнечника, устойчивого к трибенурон-метилу, или под «классику».



Но эти технологии несут в себе ряд существенных недостатков. Первое: гербициды на основе трибенурон-метила неспособны эффективно бороться с заразихой. Второе: полностью отсутствует защита от злаковых сорняков и отмечается низкая эффективность по переросшим двудольным. А заросший подсолнечник никогда не раскроет свой потенциал урожайности. И третье: цена на семена такого подсолнечника выше, чем на IMI-гибриды.



Однако эта картина прослеживалась до сегодняшнего дня. Компания «БиоАгроСервис» рада представить первый в России деструктор гербицидных остатков в почве — Restart. Это новейший микробиологический препарат третьего поколения от компании Bionovatic, способный разлагать остатки имазетапира, имазапира, имазамокса и хлорсульфуроновой кислоты в почве.



С помощью Restart вы снова можете пересмотреть свой севооборот в пользу возделывания высокодоходных культур.



Restart вносится в почву сразу после уборки подсолнечника и уже за первые две недели снижает остаточное содержание гербицидов в почве в два раза, продолжая работать далее.



Таким образом, если климатические условия позволяют, то сразу после уборки IMI-подсолнечника вы можете высевать озимую пшеницу, ячмень или кукурузу и бобовые культуры — весной.



Как работает Restart? В состав препарата входят живые клетки штамма Rodococcus erythropolis, которые выделяют в окружающую среду ряд гидролитических ферментов, способных активно расщеплять молекулы химических гербицидов на составляющие компоненты, не несущие биологической активности и являющиеся источником питания этих бактерий.



После применения бактерий Rodococcus erythropolis они начинают активно размножаться, что приводит за короткий промежуток времени к их многочисленной популяции в почве. А это ведет к максимальному подавлению действия остаточных гербицидов.



С течением времени численность популяции активной основы снижается, но эффект от действия препарата сохраняется до следующего применения гербицида.



Единственная культура, которую мы пока не рекомендуем высевать на следующий год после применения гербицидов на основе имидазолинонов — даже при условии применения препарата Restart, — это сахарная свекла. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем и это ограничение будет снято, но на данный момент просто нет достаточного количества исследований и опытов, чтобы выдавать рекомендации по этой культуре.



Аграрии, которые ранее выращивали озимую пшеницу на полях сразу после IMI-подсолнечника, знают, что урожайность пшеницы падала на 8-10 ц/га, а иногда и более. С самого начала было заметно, что растения пшеницы отстают в развитии и подвержены гербицидному стрессу по сравнению с другими полями.



Теперь эта проблема решена!



Стоимость одного литра препарата Restart составляет 615 руб. при норме расхода 2 л/га. После внесения его необходимо заделать в почву. Возможно совместное применение с деструктором растительных остатков и биофунгицидом Orgamica F.



После уборки подсолнечника многие хозяйства традиционно разделывают его растительные остатки дисками, что вполне подходит для заделки Restart в почву. Таким образом, сама механическая обработка не вызовет дополнительных затрат.



Посчитать экономическую эффективность от внесения Restart в почву достаточно легко. Даже при нынешних невысоких ценах на пшеницу 4-го класса в районе 11-12 руб./кг стоимость обработки одного гектара эквивалентна стоимости 100-110 кг пшеницы, то есть около одного центнера. Стоимость же 8-10 ц пшеницы, которые вы теряете из-за угнетения пшеницы имидазолинонами, соответственно в 8-10 раз превышает стоимость препарата, при этом 8 или 10 ц — это далеко не самый максимальный объем возможных потерь.



Стоит отметить, что Restart можно применять и при предпосевной подготовке семян совместно с любыми фунгицидными и инсектицидными протравителями, что делает доступными все его преимущества для сельхозпроизводств, работающих по системе No-Till.



Некоторые из аграриев ошибочно полагают, что если на их полях в течение сезона выпало 400-600 мм осадков, то им можно не опасаться последействий имидазолинонов и угнетения последующих культур.



К сожалению, это не так.



Обильные осадки действительно помогут некоторому количеству токсичных действующих веществ промыться в нижние слои почвы. Но далеко не весь объем действующих веществ уйдет ниже корнеобитаемого слоя. А по мере развития корневой системы ваших дальнейших посевов корни растений будут вместе с питательными веществами захватывать из почвы остатки гербицидов, что, безусловно, помешает нормальному развитию в течение периода вегетации и не даст полностью раскрыть потенциал урожайности. Также период полураспада ряда имидазолинонов достаточно длителен, а их подвижность в почве ограничена. Косвенно вывод о том, что даже очень большое количество осадков не позволит в течение одного сезона избавиться от проблемы последействия, подтверждается зарегистрированными сверхбольшими периодами ожидания перед высевом ряда последующих культур.



Вдумайтесь: если после применения препаратов, содержащих имазамокс и имазапир, свеклу и рапс можно высевать лишь через 26 месяцев, то это значит, что осадки, выпавшие на протяжении двух лет, не избавляют вас полностью от остаточного содержания опасных действующих веществ в верхних слоях почвы.



Многие хозяйства в своей практике сталкивались с ситуацией, когда на следующий год после обработки подсолнечника IMI-препаратами весной высевали ячмень, а он желтел и останавливался в развитии. А ведь с момента применения препаратов проходило не меньше девяти месяцев, но даже всех осадков, выпавших в течение лета, осени и зимы, было недостаточно, чтобы избежать последействия.



Подобные неприятные сюрпризы, когда нормально развивавшаяся культура вдруг останавливалась в росте и либо полностью погибала, либо существенно снижала свою урожайность, нередки, а оставлять поля на год паровать каждый раз после выращивания IMI-устойчивого подсолнечника или применения имидазолинонов на сое либо на рапсе может себе позволить далеко не каждое хозяйство. Restart дает возможность не только избежать выпадения из производственного применения сельхозугодий, но и способствует более полному раскрытию потенциала урожайности ваших посевов. Помимо того что микроорганизмы, входящие в состав препарата, расщепляют опасные действующие вещества, они еще и продуцируют индолил-3-уксусную кислоту, являющуюся одним из основных гормонов роста и развития растений из группы ауксинов.



Благодаря появлению такого препарата, как Restart, теперь руководители и агрономы хозяйств могут смело применять на IMI-гибридах подсолнечника высокоэффективные гербициды, не опасаясь последействий.



Начальник отдела агросопровождения



ЗАО «БиоАгроСервис» А. П. Солодовник



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