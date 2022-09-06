Приглашаем на VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры»

ГК «Коноплекс»

19 и 20 октября в Санкт-Петербурге пройдет VII Международная конференция «Масложировая индустрия. Масла и жиры». В этом году впервые за всю история мероприятия будет поднята тема использования конопли в качестве сырья для масложировой промышленности. С докладом на эту тему выступит глава Агропромышленной ассоциации коноплеводов и генеральный директор агропромышленного холдинга ГК «Коноплекс» Милена Александрова

Тема выступления спикера обозначена как «Развитие отрасли коноплеводства: от производства сырья до продукта глубокой переработки».



В своем докладе спикер затронет следующие тезисы:



полезные свойства конопли;



производство технической конопли — рынок семенного материала и селекция;



развитие перерабатывающего направления: рынок продукции из семян конопли, волокно;



сложности развития, в том числе законодательные;



планы и перспективы развития отрасли коноплеводства.



Подробности и регистрация на сайте конференции



7 сентября в 11:00 в онлайн-формате на площадке интернет-издания ИД «СФЕРА» состоится видеоинтервью c генеральным директором агропромышленного холдинга ГК «Коноплекс», главой Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК) Миленой Александровой. Вместе с ней мы обсудим перспективы использования конопли в масложировой индустрии и пищевой промышленности. Во время интервью будут затронуты следующие темы:



- С какими законодательными сложностями сталкиваются российские производители технической конопли.



- Перспективы производства, потребления и экспорта масла из конопли.



- Применение конопли в пищевой промышленности и не только.



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