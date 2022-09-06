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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Приглашаем на VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры»

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Приглашаем на VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры»
ГК «Коноплекс»
Приглашаем на VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры»
ГК «Коноплекс»

19 и 20 октября в Санкт-Петербурге пройдет VII Международная конференция «Масложировая индустрия. Масла и жиры». В этом году впервые за всю история мероприятия будет поднята тема использования конопли в качестве сырья для масложировой промышленности. С докладом на эту тему выступит глава Агропромышленной ассоциации коноплеводов и генеральный директор агропромышленного холдинга ГК «Коноплекс» Милена Александрова

Тема выступления спикера обозначена как «Развитие отрасли коноплеводства: от производства сырья до продукта глубокой переработки». 

В своем докладе спикер затронет следующие тезисы: 

  • полезные свойства конопли;

  • производство технической конопли — рынок семенного материала и селекция;

  • развитие перерабатывающего направления: рынок продукции из семян конопли, волокно;

  • сложности развития, в том числе законодательные;

  • планы и перспективы развития отрасли коноплеводства.

Подробности и регистрация на сайте конференции

7 сентября в 11:00 в онлайн-формате на площадке интернет-издания ИД «СФЕРА» состоится видеоинтервью c генеральным директором агропромышленного холдинга ГК «Коноплекс», главой Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК) Миленой Александровой. Вместе с ней мы обсудим перспективы использования конопли в масложировой индустрии и пищевой промышленности. Во время интервью будут затронуты следующие темы:

- С какими законодательными сложностями сталкиваются российские производители технической конопли.

- Перспективы производства, потребления и экспорта масла из конопли.

- Применение конопли в пищевой промышленности и не только.

Бесплатная регистрация! Зарегистрируйтесь, чтобы не пропустить начало интервью и успеть задать свои вопросы Милене Александровой!

Ссылка для регистрации

ГК «Коноплекс» 

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