Приглашаем на VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры»

19 и 20 октября в Санкт-Петербурге пройдет VII Международная конференция «Масложировая индустрия. Масла и жиры». В этом году впервые за всю история мероприятия будет поднята тема использования конопли в качестве сырья для масложировой промышленности. С докладом на эту тему выступит глава Агропромышленной ассоциации коноплеводов и генеральный директор агропромышленного холдинга ГК «Коноплекс» Милена Александрова
Тема выступления спикера обозначена как «Развитие отрасли коноплеводства: от производства сырья до продукта глубокой переработки».
В своем докладе спикер затронет следующие тезисы:
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полезные свойства конопли;
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производство технической конопли — рынок семенного материала и селекция;
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развитие перерабатывающего направления: рынок продукции из семян конопли, волокно;
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сложности развития, в том числе законодательные;
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планы и перспективы развития отрасли коноплеводства.
Подробности и регистрация на сайте конференции
7 сентября в 11:00 в онлайн-формате на площадке интернет-издания ИД «СФЕРА» состоится видеоинтервью c генеральным директором агропромышленного холдинга ГК «Коноплекс», главой Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК) Миленой Александровой. Вместе с ней мы обсудим перспективы использования конопли в масложировой индустрии и пищевой промышленности. Во время интервью будут затронуты следующие темы:
- С какими законодательными сложностями сталкиваются российские производители технической конопли.
- Перспективы производства, потребления и экспорта масла из конопли.
- Применение конопли в пищевой промышленности и не только.
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