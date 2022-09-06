В Минеральных Водах впервые пройдет «Трактор-шоу» при поддержке «Росагролизинга»

«Росагролизинг»

Турнир по профессиональному мастерству «Трактор-шоу» пройдет в Ставропольском крае 15 сентября в рамках выставки «МинводыАГРО». Организаторами состязаний выступят «Росагролизинг», МТЗ и Министерство сельского хозяйства Ставропольского края при участии Международной выставочной компании MVK

Механизаторы со всего Ставропольского края поборются за звание лучшего и продемонстрируют мастерство управления трактором, включая фигурное вождение с не жестко закрепленным грузом и обязательным соблюдением заданной траектории движения. Кроме того, в течение 7 минут участники соревнований будут проходить трассу с препятствиями и выполнять определенные задания. В частности, участникам предстоит выехать задним ходом из «гаража», поднять груз с четко обозначенного места, установить его на место с максимальной точностью и вернуться в «гараж» передним ходом с полной остановкой в периметре.



Программа соревнований:



15 сентября



10:00 — 12:00, открытая площадка: отборочный тур соревнований по мастерству управления трактором «Трактор-шоу»



13:00 — 14:00, открытая площадка: финал соревнований по мастерству управления трактором «Трактор-шоу»



15:00 — 15:30, конференц-зал №3 / Зона открытия: церемония награждения победителей соревнований по мастерству управления трактором «Трактор-шоу»







Соревнования пройдут на тракторах «Беларус» на открытой площадке МВЦ «МинводыЭКСПО» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, хутор Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 31.



Чтобы посетить «МинводыАГРО» и «Трактор-шоу», не забудьте получить бесплатный билет на сайте выставки

