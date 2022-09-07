Блестящая идея! Агротехстартапы AgTechInventum на выставке «Агросалон»

«АГРОСАЛОН»

6 октября 2022 года в рамках международной выставки АГРОСАЛОН 2022 состоится питч-сессия агротехнологических стартапов. Организатором выступит платформа AgTechInventum

Участие в проекте AgTechInventum — уникальная возможность представить свою идею ведущим профессионалам отрасли, клиентам и инвесторам, среди которых — крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства, производители и дилеры сельхозтехники, финансовые и лизинговые институты, венчурные фонды и бизнес-ангелы. Победители питч-сессии получат экспертную поддержку и возможность продвижения, тестирования гипотез и продуктов, а также запуска пилотов в ведущих компаниях и передовых хозяйствах.



Заявки принимаются на официальном сайте AgTechInventum до 19 сентября.



AgTechinventum — международная некоммерческая платформа, созданная профессионалами аграрного бизнеса, для поиска, оценки и внедрения прорывных технологических решений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. Организатор платформы AgTechInventum: Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».



Международная специализированная выставка пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», где представит самые современные модели техники и оборудования для работы в поле.



Экспозиция охватит все направления сельхозмашиностроения: тракторы, машины для обработки почвы и посева, для внесения удобрений, орошения и водоотвода, уборки урожая, кормозаготовки и содержания животных, а также комплектующие и многое-многое другое.

