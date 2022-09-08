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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Приглашаем посетить «Сибирскую аграрную неделю» и Новосибирский агропродовольственный форум

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Приглашаем посетить «Сибирскую аграрную неделю» и Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя»
Приглашаем посетить «Сибирскую аграрную неделю» и Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя»

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и V Новосибирский агропродовольственный форум состоятся с 9 по 11 ноября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Выставка и форум проходят при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Министерства сельского хозяйства России. Организатор форума — Правительство Новосибирской области

Более 300 компаний-производителей и поставщиков известных брендов из России, а также Китая, Франции и Белоруссии представят на крупнейшей в Сибири отраслевой площадке принципиально новые и уже зарекомендовавшие себя на рынке решения для агропромышленного комплекса: технику, оборудование, расходные материалы для сельскохозяйственных отраслей и перерабатывающей промышленности. Сибирские ученые расскажут о своих разработках в области селекции растениеводства и животноводства, предложат вниманию гостей инновационные технологии. Представители аграрных высших учебных заведений проведут презентации образовательных программ и собственных разработок для АПК. 

«Интерес к выставке “Сибирская аграрная неделя” большой — деловые контакты, кулуарные переговоры востребованы в любые времена, а сейчас, когда происходят значительные изменения на отраслевом рынке: меняются игроки, разрушаются давно налаженные связи, — встречи лицом к лицу и простое человеческое общение становятся особенно важны. К тому же аграриям присуща осторожность, и, прежде чем принять решение о заключении того или иного договора, они предпочитают потрогать товар своими руками, изучить возможности рынка, посоветоваться с экспертами и коллегами. А это и есть рабочий инструментарий нашей выставки», — говорит исполнительный директор «Сибирской выставочной компании», руководитель выставки «Сибирская аграрная неделя» Елена Сайгашова.

Вся продукция в рамках выставки будет представлена в нескольких тематических разделах

Посетителями выставки — по оценке организаторов, их будет свыше 10 тыс. человек — станут руководители и специалисты агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий перерабатывающей пищевой промышленности Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

На одной площадке с выставкой состоится знаковое отраслевое событие — V Новосибирский агропродовольственный форум. В его деловой программе будут рассмотрены вопросы аграрных образования и науки, развития молочного и мясного животноводства, перспектив развития органического сельского хозяйства. Спикерами и участниками форума станут ведущие российские эксперты, ученые, представители крупнейших на рынке компаний, а также узкие отраслевые специалисты из России и зарубежных стран. Они представят вниманию гостей форума новые идеи и технологические решения, обозначат тенденции рынка и расскажут о практическом опыте в решении производственных задач.

«Быть на шаг впереди отраслевых горизонтов, если говорить в глобальном смысле. И это не шутка, это реальность. Выставка должна задавать настроения и тенденции в отрасли, а значит, опережать свое время. Приходите к нам 9-11 ноября и узнайте, каким будет аграрное производство завтра!» — говорит руководитель выставки.

Для того чтобы принять участие в международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте.  Для посещения выставки — получите бесплатный билет на сайте «Сибирской аграрной недели».

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«Сибирская аграрная неделя» 

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