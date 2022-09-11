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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Большой выбор сельхозтехники и оборудования для АПК Урала на выставке «АГРОПРОМ Урал» — впервые в «Екатеринбург-ЭКСПО»

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Большой выбор сельхозтехники и оборудования для АПК Урала на выставке «АГРОПРОМ Урал» — впервые в «Екатеринбург-ЭКСПО»
«АГРОПРОМ Урал»
Большой выбор сельхозтехники и оборудования для АПК Урала на выставке «АГРОПРОМ Урал» — впервые в «Екатеринбург-ЭКСПО»
«АГРОПРОМ Урал»

Международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал» пройдет с 13 по 15 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Организаторы — компания MVK и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Участие в выставке «АГРОПРОМ Урал» примут компании: «Авитек», «Айбиэс», «Сиветра Агро», «Бейо Семена», «Золотой початок», «Сельхозрешения», «Мустанг технологии кормления», «Биона», ГК «Шанс», «Петербургские биотехнологии», СППК «Светлая Русь», «Тиан-Трейд», «Щелково Агрохим», «Ревитаплант», «Аэромех», «Калина Агро», ТД «Доброе поле», «Уральская подшипниковая компания» и другие. 

Полный список участников доступен на сайте

Экспоненты представят сельхозтехнику, агрохимию, посевной материал, оборудование, корма, ветпрепараты для животноводства и птицеводства, тепличное оборудование, оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции. 

У гостей выставки будет возможность посетить стенды участников, получить консультации по особенностям применения продукции и эксклюзивные скидки, лично ознакомиться и протестировать новинки рынка, договориться о  поставках на выгодных условиях.

Также в рамках выставки состоится турнир по профессиональному мастерству «Трактор-шоу». Механизаторы Свердловской области поборются за звание лучшего и продемонстрируют мастерство управления трактором. Соревнования пройдут на тракторах «Беларус» на открытой площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Организаторами состязаний выступят «Росагролизинг», МТЗ и Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Выставка «АГРОПРОМ Урал» пройдет одновременно с Х Межрегиональной агропромышленной выставкой УрФО, организуемой аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации на Урале и Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 

Синергия двух значимых для агропромышленного сектора Урала проектов позволит максимально охватить аудиторию и привлечь владельцев, руководителей и специалистов (ветеринаров, зоотехников, агрономов) сельскохозяйственных предприятий, КФХ, руководителей пищевых производств, коммерческие службы продуктового ритейла. 

В рамках выставок пройдут множество деловых мероприятий с участием руководителей регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, отраслевых ассоциаций, аграрных вузов региона, сельхозпредприятий.  Среди них:

  • окружное совещание при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе «Перспективы развития сельского хозяйства в регионах Уральского федерального округа», 13 сентября;

  • круглый стол «Кадровое обеспечение АПК в современных условиях», 13 сентября;

  • круглый стол «Цифровое поле возможностей: направления разработок и оптимизации цифровых решений для сельского хозяйства», 13 сентября;

  • сессия коммерческих переговоров о закупках с торговыми сетями и товаропроизводителями пищевой и перерабатывающей промышленности», 13 сентября;

  • круглый стол «Обеспечение инновационного развития животноводства и биотехнологий», 14 сентября; 

  • круглый стол «Современное картофелеводство и овощеводство. Российская селекция», 14 сентября;

  • обучающий семинар «Рынок зерна. ФГИС “Зерно” — инструкция по применению», 15 сентября.

И многие другие семинары и презентации. Ознакомиться с деловой программой подробнее можно по ссылке.

Официальный лизинговый партнер выставки «АГРОПРОМ Урал» — компания «Росагролизинг». 

Чтобы посетить выставки, получите бесплатный электронный билет по промокоду press2022 на сайте

«АГРОПРОМ Урал» 

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