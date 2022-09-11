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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Неделя агропромышленного комплекса

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Неделя агропромышленного комплекса
«Золотая осень — 2022»
Неделя агропромышленного комплекса
«Золотая осень — 2022»

30 сентября в России стартует главное событие в сфере АПК — Неделя агропромышленного комплекса. В ее рамках с 5 по 8 октября состоится 24-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022», которая пройдет в Московской области в парке «Патриот»

Масштабная выставка традиционно представит основные достижения регионов и ведущих компаний отрасли в области растениеводства, животноводства и пищевого производства, а также продемонстрирует новейшие образцы сельскохозяйственной техники.

В рамках деловой программы эксперты и участники рынка рассмотрят такие направления, как государственная поддержка АПК, развитие сельских территорий, цифровизация, производство органической продукции, кадровое обеспечение отрасли, агротуризм, и другие темы. Особое внимание будет уделено вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве, — их обсудят на форуме «Женщины в АПК». 

С 30 сентября по 9 октября на ВДНХ пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень — 2022», на котором будет представлена фермерская продукция со всей страны. Его посетители смогут попробовать и купить натуральные продукты, являющиеся гордостью регионов, а также узнать тонкости их производства и пообщаться с фермерами.

«Золотая осень – 2022» 

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