Продается сельхозземля в Саратовской области

ГК «Русское поле»

Красноармейский район — хлебная житница Правобережья

Описание



Продажа земельного массива в самом южном приволжском районе Саратовского Правобережья, общей площадью 20 тыс. га. С учетом площади земли предложение является уникальным на рынке земель сельскохозяйственного назначения.



Характеристика



Красноармейский район расположен на юге Саратовской области, на севере граничит с Лысогорским и Саратовским районами, на западе и юге — с Волгоградской областью, восточная часть района граничит по водной поверхности реки Волга с Энгельсским и Ровенским районами.



В пределах Правобережья большое распространение получили черноземные почвы, Красноармейский район богат южными черноземами. Это самые плодородные почвы. Они богаты гумусом (перегноем), имеют значительную мощность, зернистую структуру, поэтому и отличаются высоким плодородием. Растительного материала для образования гумуса здесь достаточно (разнотравно-ковыльные степи, луговые степи и большие площади под культурной растительностью).



Возможные варианты использования объекта



Агропромышленный комплекс Красноармейского района имеет четко выраженную специализацию: зернохлебопродуктовый, мясной и молочнопродуктовый подкомплексы. В немалой степени развиты и другие подкомплексы: масложировой, плодоовощной, свеклосахарный, по производству яиц. Исторически в районе развито садоводство.



Локация и транспортная доступность



Красноармейский район расположен чрезвычайно привлекательно. Имеет выгодное транспортное расположение и достаточно развитую транспортную инфраструктуру, связывающую центр и юг России и обеспечивающую выход местных товаропроизводителей на рынки других регионов.



Автомобильная дорога федерального значения Волгоград — Сызрань и железнодорожная станция Карамыш Приволжской железной дороги связывают город с регионами Верхнего, Среднего и Нижнего Поволжья, Юга России.



В с. Золотом и с. Ахмат расположены Волжские пристани, которые в настоящее время не используются, но имеют хорошие перспективы для развития.



Продажа осуществляется группой компаний «Русское поле», что является гарантией юридической чистоты сделки.



Руководитель Департамента активов ГК «Русское поле» Элла Старцева



Тел. контакта: +7(927) 698-56-32



ЗЕМЛЯ.РФ www.gkrusskoepole.ru

