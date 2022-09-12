Секреты успешного овощеводства «Колнаг» на выставке «АГРОСАЛОН»

«АГРОСАЛОН»

Завод «Колнаг» продемонстрирует в рамках международной специализированной выставки «АГРОСАЛОН-2022» широкий модельный ряд сельхозтехники

Посетители выставки увидят двухрядный картофелеуборочный комбайн SPIRIT 5200 с боковым подкопом и бункером на 6 т. Отличительной особенностью и преимуществом этого комбайна является простота конструкции трансмиссии. Все просеивающие и пальчиковые транспортеры имеют механический привод от ВОМ трактора через систему редукторов и карданов. При установке дополнительного оборудования комбайн AVR Spirit 5200 можно использовать для уборки столовой свеклы и лука.



Также гостям выставки «АГРОСАЛОН» будут представлены две модели культиваторов — Ge-Force и Ranger 300.



Культиватор-гребнеобразователь Ge-Force — современная высокопроизводительная машина для предпосевной и междурядной обработки почвы, которая успешно применяется до, во время и после посадки картофеля.



Культиватор-гребнеобразователь является новым поколением фрезерных культиваторов и может работать с валом для сплошной обработки для предпосевной подготовки почвы или для рыхления междурядий и создания плотного объемного гребня с необходимой для роста картофеля структурой.



Модель вертикально-фрезерного культиватора Celli Ranger была впервые представлена на рынке 10 лет назад и с тех пор получила дополнительные улучшения и модификации. За качество и производительность модель полюбилась в Италии и за рубежом, куда были проданы более 3000 культиваторов.



Техника компании «Колнаг» будет представлена на стенде А 2.20 в 13-м зале.



Напомним, что АГРОСАЛОН — центральная отраслевая выставка для демонстрации современных технических решений в агропромышленной отрасли и единственное в России мероприятие, представляющее продукцию всех мировых производств. Выставка пройдет с 4 по 7 октября по адресу: МВЦ «Крокус Экспо» 143400, Московская область, ст.м. Мякинино (Арбатско-Покровская линия).

