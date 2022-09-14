разделы

реклама

журналы

Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Техника без технологий — деньги на ветер!

Партнёрский материал

Техника без технологий — деньги на ветер!
«АГРОСАЛОН»
Техника без технологий — деньги на ветер!
«АГРОСАЛОН»

На сайте выставки «АГРОСАЛОН» появилось расписание деловой программы

Помимо экспозиционной части, АГРОСАЛОН совместит в себе несколько направлений: тест-драйв и форум с деловой и образовательной программой, включающий в себя десятки семинаров, мастер-классов и конференций. 

Познакомиться с расписанием мероприятий теперь можно на сайте выставки в разделе «Деловая программа».

На тематических мероприятиях желающие обсудят актуальные для агропромышленного комплекса моменты. Среди них меры господдержки, импортозамещение, развитие производства компонентов и другие. В диалоге примут участие как сельхозмашиностроители и аграрии, так и эксперты по развитию бизнеса, нормативного регулирования, промышленной кооперации и новым технологиям.

В рамках деловой программы состоится ряд ключевых мероприятий, посвященных технологиям производства продукции растениеводства и животноводства.

4 октября — «От волокна до суперфуда»: нишевые технические и продовольственные культуры (лен, конопля, амарант, киноа, сорго и т. п.). Современное положение дел по направлениям производства: технология выращивания, семеноводство, техническое обеспечение ухода за посевами, средства химической и биологической защиты, уборка, переработка, сбыт.

5 октября — «Перспективные зерновые»: пшеница твердая, полба (спельта), овес, рожь, тритикале, трититриги. Российское семеноводство и наработки последних лет. Необходимая техника и технологии для возделывания, ухода, уборки и переработки перспективных зерновых. 

6 октября — «Содержание КРС молочного направления»: технологии содержания молочного КРС и производства молока. Техника и технологии для организации эффективного кормопроизводства, современные решения по содержанию КРС, реалии импортозамещения в генетике и автоматизации процессов.

Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН» проводится с 2008 года и является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе.

В этом году выставка пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

«АГРОСАЛОН» 

рекомендации

«Агроинвестор» №08, август 2022

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2022
Импортозамещение снова в фокусе. Как обстоят дела с инвестиционной активностью в АПК

«Агроинвестор»

Импортозамещение снова в фокусе. Как обстоят дела с инвестиционной активностью в АПК
Новая «нормальность» российского свиноводства. Перспективы развития сектора в 2022—2025 годах

«Агроинвестор»

Новая «нормальность» российского свиноводства. Перспективы развития сектора в 2022—2025 годах
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2022
Цифровые заложники. Децифровизации АПК не будет. А стагнация вполне прогнозируема

«Агротехника и технологии»

Цифровые заложники. Децифровизации АПК не будет. А стагнация вполне прогнозируема