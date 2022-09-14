«АГРОСАЛОН»

На сайте выставки «АГРОСАЛОН» появилось расписание деловой программы

Помимо экспозиционной части, АГРОСАЛОН совместит в себе несколько направлений: тест-драйв и форум с деловой и образовательной программой, включающий в себя десятки семинаров, мастер-классов и конференций.



Познакомиться с расписанием мероприятий теперь можно на сайте выставки в разделе «Деловая программа».



На тематических мероприятиях желающие обсудят актуальные для агропромышленного комплекса моменты. Среди них меры господдержки, импортозамещение, развитие производства компонентов и другие. В диалоге примут участие как сельхозмашиностроители и аграрии, так и эксперты по развитию бизнеса, нормативного регулирования, промышленной кооперации и новым технологиям.



В рамках деловой программы состоится ряд ключевых мероприятий, посвященных технологиям производства продукции растениеводства и животноводства.



4 октября — «От волокна до суперфуда»: нишевые технические и продовольственные культуры (лен, конопля, амарант, киноа, сорго и т. п. ). Современное положение дел по направлениям производства: технология выращивания, семеноводство, техническое обеспечение ухода за посевами, средства химической и биологической защиты, уборка, переработка, сбыт.



5 октября — «Перспективные зерновые»: пшеница твердая, полба (спельта), овес, рожь, тритикале, трититриги. Российское семеноводство и наработки последних лет. Необходимая техника и технологии для возделывания, ухода, уборки и переработки перспективных зерновых.



6 октября — «Содержание КРС молочного направления»: технологии содержания молочного КРС и производства молока. Техника и технологии для организации эффективного кормопроизводства, современные решения по содержанию КРС, реалии импортозамещения в генетике и автоматизации процессов.



Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН» проводится с 2008 года и является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе.



В этом году выставка пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

