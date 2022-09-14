Зерновой соевый союз ПФО

Первого сентября на соевом демополигоне в Самарской области были убраны самые скороспелые сорта на богаре Дока и Артика от «СОКО», Билявка от «Русской генетики» и Амбелла от «СААТБАУ Рус»

Спустя две недели достигли спелости еще 14 сортов, в том числе и на орошении. Большая уборка была проведена 13 сентября. На орошаемой половине поля убирали Доку, Артику, Билявку и Амбеллу; на богарной — Самер 1, Самер 2 (НИИСХ им. Тулайкова); Бару, Альту, Аванту («СОКО»); Корифи, Милл Риф («Русская генетика»); Адессу (SAATBAU); Аляску и Сиберию («Прогрейн»).



Все 14 сортов сои, представленные на 24 делянках полигона, убирались комбайнами «Акрос», оснащенными стандартными зерновыми жатками.



«Растения полностью были готовы к уборке и соответствовали своим показателям. С учетом того, что погода у нас стоит пасмурная, а в ближайшие дни обещали дожди, мы не стали их дожидаться, — отметил управляющий агроном соевого демополигона Юрий Майоров. — Уборка сои проводилась при влажности от 14 до 17%. Все собранное зерно мы в дальнейшем просушим и доведем до стандартной влажности 14%, а затем посчитаем урожайность. Это делается для сохранения точности эксперимента — все сорта должны находиться в одинаковых условиях с одинаковой влажностью.



Точные данные по урожайности мы получим после лабораторного анализа и увидим конкретные цифры урожая по каждому сорту. Но уже сейчас видно, что урожайность на всех сортах будет очень хорошая. Если смотреть по зерну, то на орошении у всех сортов оно крупное, стручки наполненные и без следов растрескивания. Семена не осыпаются и остаются на створках бобов, что говорит о хорошем качестве посевного материала. Отмечу еще одну особенность — и на богаре, и на орошении первыми созрели одни и те же сорта. И те сорта, которые сегодня мы убираем на богаре, через неделю будем убирать и на орошении».







Сегодня на полях полигона дозревают оставшиеся 16 сортов сои, которые будут убираться по мере созревания в обозначенные агрономические сроки. После уборки всех сортов сои будет проведена подробная оценка каждого сорта по различным параметрам: продуктивность, урожайность, качество полученного зерна и т. д. — с учетом условий выращивания на орошении и богаре в различных вариантах посева.



Все полученные результаты и итоги масштабного эксперимента будут объявлены на Дне поля, который состоится на соевом демополигоне 30 сентября.

