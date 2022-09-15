Конференция «Масложировая индустрия» — площадка для бизнес-коммуникаций!

Конференция «Масложировая индустрия»

19 и 20 октября в Санкт-Петербурге издательский дом «Сфера» проведет VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры»

Организаторы мероприятия формируют деловую программу таким образом, чтобы она была полезна всем специалистам, которые так или иначе связаны с переработкой масличных культур или производством растительных масел.



Конференция из года в год выступает площадкой для встречи коллег, новых знакомств и неформального общения представителей масложировой индустрии. «Масложировая индустрия» — это возможность бизнес-коммуникаций с людьми, принимающими решения в индустрии.



Деловая программа составлена таким образом, чтобы информация была интересна представителям следующих сегментов:



● переработчикам масличных;



● трейдерам;



● импортерам;



● агрохолдингам;



● отраслевым ассоциациям;



● аграрным экспертам;



● производителям оборудования;



● потребителям масличных и продуктов их переработки;



● сотрудникам научных организаций.



Регулярными посетителями прошлых конференций «Масложировая индустрия. Масла и жиры» были представители таких компаний, как «Русагро», «ЭФКО», «Эссен продакшн АГ», ГК «Благо», «Юг Руси», «ОрелМасло», «Соя АНК», Иркутский масложиркомбинат и ряда других.



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