Конференция «Масложировая индустрия» — площадка для бизнес-коммуникаций!

19 и 20 октября в Санкт-Петербурге издательский дом «Сфера» проведет VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры»
Организаторы мероприятия формируют деловую программу таким образом, чтобы она была полезна всем специалистам, которые так или иначе связаны с переработкой масличных культур или производством растительных масел.
Конференция из года в год выступает площадкой для встречи коллег, новых знакомств и неформального общения представителей масложировой индустрии. «Масложировая индустрия» — это возможность бизнес-коммуникаций с людьми, принимающими решения в индустрии.
Деловая программа составлена таким образом, чтобы информация была интересна представителям следующих сегментов:
● переработчикам масличных;
● трейдерам;
● импортерам;
● агрохолдингам;
● отраслевым ассоциациям;
● аграрным экспертам;
● производителям оборудования;
● потребителям масличных и продуктов их переработки;
● сотрудникам научных организаций.
Регулярными посетителями прошлых конференций «Масложировая индустрия. Масла и жиры» были представители таких компаний, как «Русагро», «ЭФКО», «Эссен продакшн АГ», ГК «Благо», «Юг Руси», «ОрелМасло», «Соя АНК», Иркутский масложиркомбинат и ряда других.
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