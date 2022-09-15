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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Конференция «Масложировая индустрия» — площадка для бизнес-коммуникаций!

Конференция «Масложировая индустрия» — площадка для бизнес-коммуникаций!
Конференция «Масложировая индустрия»
Конференция «Масложировая индустрия» — площадка для бизнес-коммуникаций!
Конференция «Масложировая индустрия»

19 и 20 октября в Санкт-Петербурге издательский дом «Сфера» проведет VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры»

Организаторы мероприятия формируют деловую программу таким образом, чтобы она была полезна всем специалистам, которые так или иначе связаны с переработкой масличных культур или производством растительных масел.

Конференция из года в год выступает площадкой для встречи коллег, новых знакомств и неформального общения представителей масложировой индустрии. «Масложировая индустрия» — это возможность бизнес-коммуникаций с людьми, принимающими решения в индустрии.

Деловая программа составлена таким образом, чтобы информация была интересна представителям следующих сегментов:

●    переработчикам масличных;

●    трейдерам;

●    импортерам;

●    агрохолдингам;

●    отраслевым ассоциациям;

●    аграрным экспертам;

●    производителям оборудования;

●    потребителям масличных и продуктов их переработки;

●    сотрудникам научных организаций.

Регулярными посетителями прошлых конференций «Масложировая индустрия. Масла и жиры» были представители таких компаний, как «Русагро», «ЭФКО», «Эссен продакшн АГ», ГК «Благо», «Юг Руси», «ОрелМасло», «Соя АНК», Иркутский масложиркомбинат и ряда других.

Все подробности при регистрации!

Конференция «Масложировая индустрия» 

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