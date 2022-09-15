Российские аграрии без семян и агрохимии не останутся!

АО «Щелково Агрохим»

Современные российские гибриды сахарной свеклы и масличного подсолнечника, а также сорта сои и крупноплодного подсолнечника представили кубанским аграриям компания «Щелково Агрохим» и ФНЦ ВНИИМК им. В. С. Пустовойта

Мероприятия, организованные лидерами отрасли, прошли с разницей всего в один день. Первый День поля состоялся на площадке ВНИИМК в Кореновском районе, второй — на демонстрационном участке ОСХ «Урупское» в Новокубанском районе. Оба мероприятия собрали большое количество аграриев из разных уголков Краснодарского края. И каждый из них заинтересован в том, чтобы видеть на своих полях высокопродуктивную российскую селекцию, а в числе своих партнеров — надежные отечественные компании и научные организации.







В приветственном слове генеральный директор «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов четко обозначил позицию компании: в условиях, когда рассчитывать на иностранных участников рынка уже не приходится, «щелковцы» готовы поддержать своих партнеров в плане поставок как средств защиты растений, так и семенного материала. Сегодня компания развивает селекцию и семеноводство сахарной свеклы, подсолнечника, озимой пшеницы, сои.



Данную позицию разделяет директор ВНИИМК, д. с.-х. н., академик РАН Вячеслав Лукомец. По его словам, пришло время доказать, что российская наука способна импортозаместить и посевной материал, и средства защиты растений, которые на протяжении многих лет поставляли в нашу страну иностранцы. И консолидация «Щелково Агрохим» с Национальным центром масличных культур позволяет обеспечить земледельцев эффективными пакетными решениями.







О масштабах Дней поля говорит список участвовавших в них первых лиц. Это сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько, заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка и другие высокие гости. Они единодушно поддержали организаторов: потенциал и возможности российской агрохимии, селекции и семеноводства очень высоки, и земледельцы не останутся наедине со своими проблемами, даже если иностранные компании уйдут с рынка.



Наглядным подтверждением этих слов стала экскурсия по демонстрационным делянкам. Сотрудники ВНИИМК представили хорошо известные и новые гибриды масличного подсолнечника, а также сорта «кондитерки», сои и сахарной свеклы. В свою очередь, специалисты «Щелково Агрохим» презентовали линейку гибридов отечественной селекции от «СоюзСемСвекла». Среди них — Буря, Бриз, Волна и другие новинки, которые уже доступны российским свекловодам.







Кроме того, консультанты Краснодарского представительства «Щелково Агрохим» рассказали о системах защиты и листового питания этих культур. Идеальное состояние посевов красноречивей всяких слов говорило о том, что препараты компании работают так, как нужно сельхозтоваропроизводителям: защищая от вредных объектов, обеспечивая оптимальное развитие и повышая устойчивость к стрессам.



После пленарной части и осмотра опытных делянок гостей Дней поля ожидали дружеский обед и выступления краснодарских музыкальных команд. А также очень приятный сюрприз: Салис Каракотов наградил победителей конкурса на лучшее свеклосеющее хозяйство Краснодарского края — данный конкурс ежегодно проводится Союзом сахаропроизводителей России, а генеральным спонсором является «СоюзСемСвекла». В этом сезоне в списке лучших из лучших значатся шесть кубанских хозяйств. Но диплом первой степени и подарочный сертификат на получение шести посевных единиц сахарной свеклы отправились в компанию «Заря» (Тихорецкий район). И теперь это хозяйство будет соревноваться с победителями из других регионов за звание Лучшего свеклосеющего предприятия России — 2022.



Дни поля «Щелково Агрохим» и ВНИИМК завершились, но долгоиграющий эффект от их проведения останется надолго. Теперь кубанские земледельцы могут быть спокойны: в новом сезоне без семян и агрохимии они не останутся — достаточно сделать верный выбор и обратиться к надежным партнерам!

