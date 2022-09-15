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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Стартовал Первый всероссийский конкурс по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика»

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Стартовал Первый всероссийский конкурс по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика»
«Иннопрактика»
Стартовал Первый всероссийский конкурс по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика»
«Иннопрактика»

Негосударственный институт развития «Иннопрактика» объявляет о старте Первого всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика»

На сегодняшний день перед российским агропромышленным комплексом стоит ряд задач, в числе которых острая потребность в кадрах и преодоление импортозависимости. В частности, отечественной аграрной генетике требуется пул специалистов, в 30 раз превышающий его сегодняшнюю численность. 

С целью популяризации темы генетики и селекции, демонстрации возможностей и преимуществ обучения, а также дальнейшей карьеры в этой области компания «Иннопрактика» проводит Первый всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика».

Благодаря конкурсу учащиеся смогут познакомиться с лидерами аграрной науки и бизнеса, лично посетить лучшие лаборатории научных центров в разных городах России.

К участию приглашаются ученики 9-11-х классов, которые интересуются естественными науками, а также хотят больше узнать о работе в агротехе. Чтобы присоединиться к конкурсу, необходимо зарегистрироваться на сайте до 19 октября 2022 года. 

Мероприятие пройдет в три этапа. Начнется с заочного отборочного тура на онлайн-платформе в формате тестирования. В ноябре 2022 года состоится полуфинал в Воронеже, а в декабре 2022 года — финал в Нижнем Новгороде. Эти два этапа пройдут в формате очных интенсивов на базе научных центров, включающих обучение работе с лабораторным оборудованием и решение генетических задач. Также запланирована серия неформальных встреч с профильными экспертами и экскурсии на высокотехнологичные площадки индустриальных партнеров.

В финале конкурса экспертное жюри выберет тройку команд-победителей, лидеры которых получат гранты на обучение в аграрных вузах, стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы. 

«Ежегодно аграрные вузы выпускают более 50 тыс. специалистов. При этом в направлении инженерии живых систем сохраняется критический дефицит кадров, поэтому сегодня агрогенетика стала одним из приоритетов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Выбрав карьеру в сфере агротеха, завтрашние выпускники обеспечат себе конкурентоспособность на рынке занятости, а самое главное — актуальную высокооплачиваемую профессию и быстрый карьерный рост», — сообщил руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.

Конкурс призван решать задачи как индустрии, так и науки. «Привлекая школьников к обучению и научным исследованиям в аграрной сфере, мы планируем поддержать агропромышленный комплекс в решении вопроса кадрового голода по инновационным специальностям, а также привести в индустрию тысячи молодых талантливых людей и в перспективе сформировать элиту аграрной науки», — добавил Владимир Авдеенко.

Участие в конкурсе является бесплатным.

«Иннопрактика» 

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