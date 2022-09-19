Что будет на соевом Дне поля 30 сентября из ожидаемого и неожиданного?

Зерновой соевый союз ПФО

Соеводы ПФО с нетерпением ждут оглашения итогов по урожайности и качеству 30 сортов сои, представленных в этом году на демополигоне в Приволжском районе Самарской области

Не меньший интерес вызывают результаты работы разных схем защиты от химических компаний — чья делянка окажется не просто чистой, но и самой выгодной для сельхозпроизводителя?



Но это еще не все! В этот раз на Дне поля сельхозпроизводители смогут получить не только теоретические знания, но и практическую пользу: бесплатно сделать анализы своих образцов почвы, растений, воды в мобильной лаборатории «АгроЛаб»; а качество семян оценить на мобильном анализаторе Россельхознадзора.



Компания «Землякофф» продемонстрирует уникальные технологии обработки посевов средствами защиты растений — ультрамалообъемное опрыскивание с помощью специального агродрона.



А главное, соеводы смогут с большой выгодой для себя приобрести семена и средства защиты растений, участвуя в объединенной закупке по чрезвычайно выгодной цене.



Приглашаем принять участие в Дне поля всех сельхозпроизводителей. Регистрация любым удобным способом: телефон, мессенджеры, почта или онлайн по ссылке

