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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Что будет на соевом Дне поля 30 сентября из ожидаемого и неожиданного?

Что будет на соевом Дне поля 30 сентября из ожидаемого и неожиданного?
Зерновой соевый союз ПФО
Что будет на соевом Дне поля 30 сентября из ожидаемого и неожиданного?
Зерновой соевый союз ПФО

Соеводы ПФО с нетерпением ждут оглашения итогов по урожайности и качеству 30 сортов сои, представленных в этом году на демополигоне в Приволжском районе Самарской области

Не меньший интерес вызывают результаты работы разных схем защиты от химических компаний — чья делянка окажется не просто чистой, но и самой выгодной для сельхозпроизводителя?

Но это еще не все! В этот раз на Дне поля сельхозпроизводители смогут получить не только теоретические знания, но и практическую пользу: бесплатно сделать анализы своих образцов почвы, растений, воды в мобильной лаборатории «АгроЛаб»; а качество семян оценить на мобильном анализаторе Россельхознадзора.

Компания «Землякофф» продемонстрирует уникальные технологии обработки посевов средствами защиты растений — ультрамалообъемное опрыскивание с помощью специального агродрона.

А главное, соеводы смогут с большой выгодой для себя приобрести семена и средства защиты растений, участвуя в объединенной закупке по чрезвычайно выгодной цене.

Приглашаем принять участие в Дне поля всех сельхозпроизводителей. Регистрация любым удобным способом: телефон, мессенджеры, почта или онлайн по ссылке

Зерновой соевый союз ПФО 

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