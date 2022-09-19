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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

«Ростсельмаш» — сила. Сила — с «Ростсельмаш»

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«Ростсельмаш» — сила. Сила — с «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш» — сила. Сила — с «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»

17 сентября 2022 года в Ростове-на-Дону произошло беспрецедентное в мире российского силового экстрима событие. Под эгидой Всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация мира» (СНМ) установлен рекорд по одновременной буксировке сельскохозяйственной техники

Четыре команды учебных заведений, спортивных клубов и организаций города должны были одновременно переместить тяжелые самоходные агромашины производства «Ростсельмаш» на 10 м от места стоянки. В качестве «буксируемых» выступили:

  • зерноуборочный комбайн TORUM 785 с жаткой — общий вес 21 740 кг;

  • зерноуборочный комбайн RSM 161 с жаткой — 21 490 кг;

  • кормоуборочный комбайн F 2650 с жаткой — 18 100 кг; 

  • трактор RSM 2375 на одинарных колесах — 11 690 кг.

Вы только представьте, сколько тонн пришлось на каждого из членов команд! В комбайны «впряглись» по три человека, а трактору достались лишь два.

«Зрители готовы? Атлеты готовы? Блогеры готовы? — вопрошал ведущий мероприятия, заслуженный тренер России, представитель СНМ по Республике Крым Андрей Шарков. — Три! Два! Один!» Раздался свисток, и машины… пошли!

 

Рекорд установлен! Все четыре команды с блеском справились со своими «подопечными». Достижение сертифицировано «Сильнейшей нацией мира». Советник по рекордам и уникальным достижениям организации Михаил Иванов прокомментировал событие:

— «Ростсельмаш» — ведущий российский производитель высокотехнологичной сельхозтехники, которая постоянно устанавливает рекорды производительности. Но сегодня предприятие совместно с Общероссийской общественной организацией «Сильнейшая нация мира» установило еще и небывалый силовой рекорд мирового масштаба, а также подарило дончанам на День города Ростова-на-Дону и 85-летие Ростовской области турнир по стронгмену «Кубок силы “Ростсельмаш”» с участием сильнейших атлетов России. 

За разворачивающимся действом с интересом наблюдали профессиональные силачи, собравшиеся со всей России на турнир по стронгмену «Кубок силы “Ростсельмаш”». Вице-президент Федерации стронгмена России Максим Дворецкий поделился своими впечатлениями:

— Турнир такого уровня проводился в Ростове-на-Дону впервые. Организация — на высшем уровне… Ну и конечно, вишенка на торте — установленный рекорд. Лично я такого раньше не видел! 

Ростов-на-Дону — прекрасный город, зрители на протяжении всего турнира поддерживали атлетов!  Огромная благодарность за поддержку данного турнира и рекорда ГК «Ростсельмаш»!

Занимайтесь спортом и вступайте в наши ряды! Все вместе мы сильнейшая нация мира!


Этот рекорд — своеобразный сюрприз от «Ростсельмаш» жителям города и всем почитателям марки. Он был не первым в списке достижений компании. И мы уверены, что не последним! Будут и другие достижения, и другие рекорды!

«Ростсельмаш» еще раз поздравляет всех жителей Ростова-на-Дону с праздником! Компания желает и городу, и жителям процветания!

«Ростсельмаш» 

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