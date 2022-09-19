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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Два беспилотных трактора МТЗ представят на выставке «АГРОСАЛОН-2022»

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Два беспилотных трактора МТЗ представят на выставке «АГРОСАЛОН-2022»
«АГРОСАЛОН»
Два беспилотных трактора МТЗ представят на выставке «АГРОСАЛОН-2022»
«АГРОСАЛОН»

Бренд BELARUS TRACTORS от Минского тракторного завода покажет на выставке «АГРОСАЛОН-2022» два беспилотных трактора: BELARUS 3523i и BELARUS 112

Стоит отметить, что презентация пройдет на международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования «АГРОСАЛОН-2022», которая состоится с 4 по 7 октября в Москве.

Макетный образец беспилотного трактора BELARUS 3523i продемонстрируют на площадке возле комплекса «Крокус Экспо». Напомним, этот трактор предназначен для выполнения широкого спектра заданий, сформированных оператором. 

Кроме того, во время тест-драйва беспилотник будет агрегатирован косилкой КРМ-9 производства «Лидагропроммаш». Интересно и то, что он будет представлен в новом цвете, а также технически доработан.

Выставка, как и прежде, пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» - одной из самых современных выставочных площадок мира. Благодаря станции метро на территории выставочного центра посещение удобно как гостям, так и экспонентам. 

Ждем всех с 4 по 7 октября в Москве на лучшей выставке отрасли! На АГРОСАЛОН!

«АГРОСАЛОН» 

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