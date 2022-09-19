Приглашаем на семинар: «Динамика и тренды кондитерской отрасли 2022. Как аналитика помогает бизнесу развиваться в текущих экономических условиях?»

29 сентября 2022 года в 11:00
г. Москва, м. Алексеевская
Организатор: исследовательская компания NTech.
Реальные эксперты кондитерской отрасли. Кейсы, опыт, аналитика
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Тренды и перспективы развития кондитерского рынка.
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Брендинг и продвижение кондитерской продукции.
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Как анализировать данные для принятия эффективных решений.
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Ситуация на мировом продовольственном рынке сырья.
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Разработка ассортиментной матрицы.
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Обзор тенденций рынка МКИ.
Программа и спикеры
Дмитрий Авельцов
Руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Российской Федерации.
Тема: Ситуация на мировом продовольственном рынке сырья для кондитерской промышленности и факторы, ее определяющие.
Анна Собянина
Основатель и генеральный директор маркетингово-брендингового агентства A. STUDIO.
Тема: Алгоритм успешного ребрендинга кондитерского предприятия. Как разработать сбалансированный бренд-портфель и увеличить продажи? На основании реального кейса — «Томского кондитера», г. Томск.
Алексей Ермолов
Эксперт рынка кондитерских изделий.
Тема: Модели анализа данных.
Владимир Кривленков
Руководитель отдела аналитики и планирования, «Любимый край».
Тема: Проблематика рынка МКИ в современных условиях. Как противостоять кризису? По опыту компании «Любимый край».
Дарья Акимова
Руководитель отдела аналитики NTech.
Тема: Анализ рынка кондитерских изделий.
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