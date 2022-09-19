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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Приглашаем на семинар: «Динамика и тренды кондитерской отрасли 2022. Как аналитика помогает бизнесу развиваться в текущих экономических условиях?»

Приглашаем на семинар: «Динамика и тренды кондитерской отрасли 2022. Как аналитика помогает бизнесу развиваться в текущих экономических условиях?»
NTech
Приглашаем на семинар: «Динамика и тренды кондитерской отрасли 2022. Как аналитика помогает бизнесу развиваться в текущих экономических условиях?»
NTech

29 сентября 2022 года в 11:00
г. Москва, м. Алексеевская

Организатор: исследовательская компания NTech.

Реальные эксперты кондитерской отрасли. Кейсы, опыт, аналитика

  • Тренды и перспективы развития кондитерского рынка.

  • Брендинг и продвижение кондитерской продукции.

  • Как анализировать данные для принятия эффективных решений.

  • Ситуация на мировом продовольственном рынке сырья.

  • Разработка ассортиментной матрицы.

  • Обзор тенденций рынка МКИ.

Программа и спикеры

Дмитрий Авельцов

Руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Российской Федерации.

Тема: Ситуация на мировом продовольственном рынке сырья для кондитерской промышленности и факторы, ее определяющие.

Анна Собянина

Основатель и генеральный директор маркетингово-брендингового агентства A. STUDIO.

Тема: Алгоритм успешного ребрендинга кондитерского предприятия. Как разработать сбалансированный бренд-портфель и увеличить продажи? На основании реального кейса — «Томского кондитера», г. Томск.

Алексей Ермолов

Эксперт рынка кондитерских изделий.

Тема: Модели анализа данных.

Владимир Кривленков

Руководитель отдела аналитики и планирования, «Любимый край».

Тема: Проблематика рынка МКИ в современных условиях. Как противостоять кризису? По опыту компании «Любимый край».

Дарья Акимова

Руководитель отдела аналитики NTech.

Тема: Анализ рынка кондитерских изделий.

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