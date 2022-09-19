Приглашаем на семинар: «Динамика и тренды кондитерской отрасли 2022. Как аналитика помогает бизнесу развиваться в текущих экономических условиях?»

NTech

29 сентября 2022 года в 11:00

г. Москва, м. Алексеевская

Организатор: исследовательская компания NTech.



Реальные эксперты кондитерской отрасли. Кейсы, опыт, аналитика



Тренды и перспективы развития кондитерского рынка.



Брендинг и продвижение кондитерской продукции.



Как анализировать данные для принятия эффективных решений.



Ситуация на мировом продовольственном рынке сырья.



Разработка ассортиментной матрицы.



Обзор тенденций рынка МКИ.



Программа и спикеры



Дмитрий Авельцов



Руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Российской Федерации.



Тема: Ситуация на мировом продовольственном рынке сырья для кондитерской промышленности и факторы, ее определяющие.



Анна Собянина



Основатель и генеральный директор маркетингово-брендингового агентства A. STUDIO.



Тема: Алгоритм успешного ребрендинга кондитерского предприятия. Как разработать сбалансированный бренд-портфель и увеличить продажи? На основании реального кейса — «Томского кондитера», г. Томск.



Алексей Ермолов



Эксперт рынка кондитерских изделий.



Тема: Модели анализа данных.



Владимир Кривленков



Руководитель отдела аналитики и планирования, «Любимый край».



Тема: Проблематика рынка МКИ в современных условиях. Как противостоять кризису? По опыту компании «Любимый край».



Дарья Акимова



Руководитель отдела аналитики NTech.



Тема: Анализ рынка кондитерских изделий.



ПРОМОКОД НА СКИДКУ 20%: AGROINVESTOR20



Регистрация на мероприятие

