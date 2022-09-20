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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Технологии содержания молочного КРС. Получить максимум

Партнёрский материал

Технологии содержания молочного КРС. Получить максимум
«АГРОСАЛОН»
Технологии содержания молочного КРС. Получить максимум
«АГРОСАЛОН»

В рамках деловой программы АГРОСАЛОН, крупнейшей выставки сельскохозяйственной техники и оборудования, традиционно значительное внимание уделяется актуальным практическим вопросам животноводства — одной из приоритетных отраслей отечественного АПК

Сегодня достижение высоких результатов в молочном животноводстве возможно только при применении комплексного подхода к внедрению новых технологий, всестороннем анализе и постоянной актуализации данных. В этом году программа сессии «Содержание КРС молочного направления», посвященной технологическим аспектам содержания молочного КРС и производства молока, сфокусирована на повышении эффективности бизнеса и охватывает широкий спектр вопросов от отечественной генетики до экономики кормопроизводства. 

Приняв участие в дискуссии, специалисты отрасли смогут найти новые решения для работы с себестоимостью кормов и конечной продукции, обсудить управление рентабельностью кормов, получить информацию о борьбе с фальсификатом в кормах. Участники сессии рассмотрят современные сорта и виды кормовых культур и возможности повышения качества кормов при заготовке. Также в центре внимания сессии — реалии импортозамещения в генетике, автоматизация производства и вопросы содержания КРС, в частности ремонт стада и современные решения в борьбе с тепловым стрессом. 

Сессия «Содержание КРС молочного направления» будет проходить 6 октября 2022 года в зале 13 с 13:00 до 15:00. Организатор — АГРОСАЛОН, координатор YouTube-канал «Культиватор».

Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН» проводится с 2008 года и является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе.

Выставка пройдет с 4 по 7 октября по адресу: МВЦ «Крокус Экспо», Московская область, ст.м. Мякинино (Арбатско-Покровская линия).

«АГРОСАЛОН» 

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