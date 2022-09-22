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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Встреча В.В. Путина с руководителями ПИШ

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Встреча В.В. Путина с руководителями ПИШ
«Ростсельмаш»
Встреча В.В. Путина с руководителями ПИШ
«Ростсельмаш»

21 сентября в Великом Новгороде прошла встреча Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с руководителями передовых инженерных школ страны и их партнерами

Во встрече принял участие Юрий Федорович Алексаков — руководитель технического центра «Ростсельмаш» и школы «Институт передового машиностроения “Ростсельмаш”» совместно с Донским государственным техническим университетом. Эта школа была создана как новое структурное подразделение университета в результате победы проекта передовой инженерной школы (ПИШ) «Ростсельмаш» и ДГТУ в конкурсе Минобрнауки России.

В своем докладе Юрий Федорович рассказал, как «Ростсельмаш» справляется с текущей ситуацией, о его стратегии и планах. Так, он отметил, что предприятие сумело в течение трех-четырех месяцев решить возникшие вопросы с поставками комплектующих и что компания продолжает воплощать в жизнь заявленные ранее продуктовые и инвестиционные проекты. Это более 90 новых моделей и модификаций техники и оборудования, которые планируется вывести на рынок до 2030 года. А также новый тракторный завод, завод по производству трансмиссий, мостов и редукторов и завод по производству навесной и прицепной техники. 

Алексаков рассказал, что стратегическими задачами «Ростсельмаш» видит достижение максимальной независимости от импорта. Также компании необходимо продолжить разработку электронных систем, которые уже успешно используются. Владимир Владимирович после этого пункта с улыбкой добавил: «И беспилотный транспорт».

Далее докладчик отметил, что последним важнейшим направлением является развитие технологий имитационных и прочностных расчетов, в которых «Ростсельмаш» прогрессирует. Подытоживая сказанное, Юрий Федорович пояснил, что для реализации всех масштабных проектов требуются хорошо подготовленные инженеры. И одной из ключевых особенностей школы станет не подготовка отдельных специалистов, а создание межфункциональных команд, в которые войдут и студенты ПИШ, и инженеры компании.

В последней части своего доклада Алексаков выразил уверенность в необходимости конкуренции для развития машиностроения и передовые инжиниринговые школы должны стать проводником для обмена технологиями, но при этом речь не идет об обратном инжиниринге.

Президент в ответ отметил, что «Ростсельмаш» — компания международного уровня. Он согласился с тем, что отсутствие конкуренции губительно, и выразил надежду, что такой ситуации не произойдет. Инженерные школы при этом должны быть ориентированы в будущее и работать «на собственном интеллектуальном продукте». Признав сложность задачи, Владимир Владимирович выразил уверенность в том, что нужно стремиться к тому, чтобы «…сделать шаг вперед».

«Для ДГТУ и “Ростсельмаш” очень значима поддержка нашего совместного проекта на столь высоком уровне и его позитивная оценка. С Донским государственным техническим университетом сотрудничать очень комфортно, в том числе и за счет умения руководства оперативно отвечать на вызовы. Например, результаты конкурса Минобрнауки были опубликованы 30 июня. А уже сейчас в рамках проекта обучается экспериментальная группа. Сейчас наступило время, когда мы возвращаем многие компетенции как разработчики, как держатели конструктивной документации. И в этом ДГТУ нам оказывает весомую помощь. Мы уверены, что наше сотрудничество внесет вклад в выполнение всех тех наших проектов, о которых было доложено Президенту России В.В. Путину в ходе состоявшейся беседы», — отметил Алексаков.

«Ростсельмаш» 

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