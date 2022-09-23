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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Ведущий российский производитель пестицидов подарил СПбГАУ новую аудиторию

Партнёрский материал

Ведущий российский производитель пестицидов подарил СПбГАУ новую аудиторию
АО Фирма «Август»
Ведущий российский производитель пестицидов подарил СПбГАУ новую аудиторию
АО Фирма «Август»

Фирма «Август», крупнейший отечественный производитель химических средств защиты растений, оборудовала для Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) лекционную аудиторию на кафедре защиты и карантина растений

В помещении площадью 70 кв. м был сделан ремонт, установлена новая удобная учебная мебель в расчете на 48 посадочных мест, а также рабочее место преподавателя с персональным компьютером и графическим планшетом, размещены наглядные пособия и осуществлен монтаж интерактивного мультимедийного оборудования, дающего возможность проводить занятия дистанционно.

Кабинет торжественно открыли в начале учебного года, в церемонии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ Виталий Морозов и ведущий менеджер группы по Центральному и Северо-Западному региону фирмы «Август» Александр Яшин.

«Новое проекционное оборудование: экран, видеокамера, беспроводные микрофоны — позволит организовывать занятия в формате видеоконференций, проводить дистанционные лекции и запускать видеотрансляции непосредственно с производственных и сельскохозяйственных площадок. Это дает широкие возможности сотрудничества вуза с нашими индустриальными партнерами, являющимися лидерами в своем сегменте, в целях современной подготовки высококвалифицированных специалистов агропромышленного комплекса», — отмечает декан факультета агротехнологий, почвоведения и экологии СПбГАУ Анна Орлова.

Компания «Август» начала сотрудничество с СПбГАУ в 2020 году. В настоящее время в экономике Северо-Западного федерального округа возрастает значимость агропромышленного сектора, и эта тенденция требует привлечения в отрасль новых кадров.

«Сегодня в регионах нашего округа возвращаются в сельхозпроизводство масштабные площади заброшенных земель, вводятся в севооборот нехарактерные прежде для данного климатического пояса культуры, например рапс; появляются новые крупные сельхозтоваропроизводители, — рассказывает менеджер по ключевым клиентам региональной группы фирмы «Август» в Санкт-Петербурге Валерий Павленко. — В то же время, сотрудничая с российскими аграриями, мы не понаслышке знаем о проблеме, когда лишь небольшой процент выпускников профильных вузов выбирает для себя работу непосредственно в сельском хозяйстве. С СПбГАУ у нас достигнуты договоренности об онлайн-обучении. И в рамках нашего сотрудничества в первую очередь мы будем стремиться как можно сильнее повысить заинтересованность студентов и их мотивацию связать свою жизнь с агрономией».

Специалисты «Августа» надеются не только дать студентам актуальные знания в области защиты растений, но и содействовать их профессиональному становлению, сопровождая их работу на агропредприятиях и помогая вникать в азы сельскохозяйственного производства.

АО Фирма «Август» 

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