Ведущий российский производитель пестицидов подарил СПбГАУ новую аудиторию

АО Фирма «Август»

Фирма «Август», крупнейший отечественный производитель химических средств защиты растений, оборудовала для Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) лекционную аудиторию на кафедре защиты и карантина растений

В помещении площадью 70 кв. м был сделан ремонт, установлена новая удобная учебная мебель в расчете на 48 посадочных мест, а также рабочее место преподавателя с персональным компьютером и графическим планшетом, размещены наглядные пособия и осуществлен монтаж интерактивного мультимедийного оборудования, дающего возможность проводить занятия дистанционно.



Кабинет торжественно открыли в начале учебного года, в церемонии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ Виталий Морозов и ведущий менеджер группы по Центральному и Северо-Западному региону фирмы «Август» Александр Яшин.



«Новое проекционное оборудование: экран, видеокамера, беспроводные микрофоны — позволит организовывать занятия в формате видеоконференций, проводить дистанционные лекции и запускать видеотрансляции непосредственно с производственных и сельскохозяйственных площадок. Это дает широкие возможности сотрудничества вуза с нашими индустриальными партнерами, являющимися лидерами в своем сегменте, в целях современной подготовки высококвалифицированных специалистов агропромышленного комплекса», — отмечает декан факультета агротехнологий, почвоведения и экологии СПбГАУ Анна Орлова.



Компания «Август» начала сотрудничество с СПбГАУ в 2020 году. В настоящее время в экономике Северо-Западного федерального округа возрастает значимость агропромышленного сектора, и эта тенденция требует привлечения в отрасль новых кадров.



«Сегодня в регионах нашего округа возвращаются в сельхозпроизводство масштабные площади заброшенных земель, вводятся в севооборот нехарактерные прежде для данного климатического пояса культуры, например рапс; появляются новые крупные сельхозтоваропроизводители, — рассказывает менеджер по ключевым клиентам региональной группы фирмы «Август» в Санкт-Петербурге Валерий Павленко. — В то же время, сотрудничая с российскими аграриями, мы не понаслышке знаем о проблеме, когда лишь небольшой процент выпускников профильных вузов выбирает для себя работу непосредственно в сельском хозяйстве. С СПбГАУ у нас достигнуты договоренности об онлайн-обучении. И в рамках нашего сотрудничества в первую очередь мы будем стремиться как можно сильнее повысить заинтересованность студентов и их мотивацию связать свою жизнь с агрономией».



Специалисты «Августа» надеются не только дать студентам актуальные знания в области защиты растений, но и содействовать их профессиональному становлению, сопровождая их работу на агропредприятиях и помогая вникать в азы сельскохозяйственного производства.

