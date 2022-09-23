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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

От самообеспечения к эффективному экспорту: на встрече в ТАСС эксперты отрасли обсудят перспективы АПК

Партнёрский материал

От самообеспечения к эффективному экспорту: на встрече в ТАСС эксперты отрасли обсудят перспективы АПК
От самообеспечения к эффективному экспорту: на встрече в ТАСС эксперты отрасли обсудят перспективы АПК

3 октября 2022 года на площадке информационного агентства ТАСС пройдет круглый стол, посвященный вызовам и возможностям, которые ожидают агропромышленный комплекс в 2023 году

В мероприятии, организованном выставочной компанией «Асти Групп», примут участие представители Министерства сельского хозяйства, Россельхознадзора, Минпромторга, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, профильных союзов и ассоциаций, а также сотрудники торговых представительств Российской Федерации и атташе по сельскому хозяйству в странах — партнерах России. Генеральным информационным партнером выступает информационное агентство ТАСС.

Повестка

Участники круглого стола обсудят пути развития российского АПК в условиях экономической турбулентности. Эксперты оценят эффективность мер по сдерживанию роста стоимости животноводческой продукции, кормов, зерна и продуктов его переработки, а также по обеспечению эпизоотического благополучия в России. Будут озвучены планы по развитию региональных рынков и внедрению инноваций в АПК.

Кроме того, специалисты отрасли рассмотрят механизмы повышения устойчивости потребительского рынка и формирования долговременных условий для его качественного насыщения и поддержания предсказуемых цен, а также обсудят шаги, предпринимаемые в этом направлении. Еще одним важным этапом мероприятия станет обмен мнениями по текущему состоянию рынка АПК и ключевым вопросам продовольственной обеспеченности и безопасности как в России, так и за рубежом.

Выступления

Представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Российского экспортного центра, Минпромторга, Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии, отраслевых союзов и ассоциаций раскроют тему возможностей высокотехнологичного экспорта России, поделятся данными о доступных механизмах оптимизации затрат на международную логистику и обсудят вопросы импортозамещения оборудования для предприятий агропромышленного комплекса. 

В продолжение темы

Актуальные тренды рынка и другие вопросы, затронутые в ходе круглого стола, получат дальнейшее развитие. Их обсуждение будет продолжено в рамках последующих мероприятий: Агропромышленной недели и выставки «Золотая осень 2022» (5-8 октября 2022 года, Москва) и саммита «Аграрная политика России. Безопасность и качество продукции», который будет проходить в Москве с 30 мая по 1 июня 2023 года вместе с выставкой «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023». 

Так, в ходе майских саммита и выставки будут представлены технологии и оборудование для переработки сельхозпродукции и сохранения ее качества в рамках концепции «от поля до стола». При обсуждении актуальных вопросов отрасли эксперты уделят особое внимание внедрению агропромышленных инноваций как одного из механизмов рыночного продвижения пищевой продукции стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС и в первую очередь России.

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