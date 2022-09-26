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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

«МегаМикс» организовал для своих партнеров экскурсию по крупнейшему в Европе производству премиксов

Партнёрский материал

«МегаМикс» организовал для своих партнеров экскурсию по крупнейшему в Европе производству премиксов
«МегаМикс»
«МегаМикс» организовал для своих партнеров экскурсию по крупнейшему в Европе производству премиксов
«МегаМикс»

С 19 по 21 сентября компания «МегаМикс» организовала серию выездных мероприятий для своих партнеров из различных городов России и Казахстана. Главным событием программы стала экскурсия по крупнейшему в Европе предприятию по производству премиксов и кормовых добавок

В день заезда партнеры «МегаМикса» - дистрибьюторы и фермеры — лично познакомились с руководителями комбикормового завода Владимиром Ахременко и Вячеславом Реймером. На следующий день, 20 сентября, гости побывали на производственной площадке компании со складскими помещениями, общая площадь которых составляет 13 тыс. кв. м, познакомились с системой полной прослеживаемости и контроля перемещаемого сырья и готовой продукции (система гарантирует высокое качество и безопасность выпускаемых премиксов и кормовых добавок). Участники экскурсии также посетили испытательную лабораторию завода, которая аккредитована в соответствии с требованиями GMP+.

Руководители предприятия подробно рассказали о самом заводе и связанных с ним интересных фактах. Например, партнеры «МегаМикса» узнали, что завод разделен на две производственные линии. Одна выпускает премиксы без антибиотиков, кормовых ветпрепаратов и других критических компонентов, другая — премиксы с участием таких компонентов. Этот подход крайне важен в производстве комбикормов.

После экскурсии состоялась деловая программа со специалистами компании «МегаМикс» и вручение благодарственных писем всем участникам встречи. Финальным аккордом стал торжественный ужин.

Компания «МегаМикс» благодарит всех партнеров за плодотворную работу.

«МегаМикс» 

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