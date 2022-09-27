разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Уборка риса начинается с рекомендаций

Партнёрский материал

Уборка риса начинается с рекомендаций
«Ростсельмаш»
Уборка риса начинается с рекомендаций
«Ростсельмаш»

На Кубани официально стартовала уборка риса. Традиционно в преддверии кампании на базе ФГБНУ «ФНЦ Риса» прошел День поля риса

В мероприятии приняли участие ученые научного центра, специалисты «Ростсельмаш», представители рисоводческих хозяйств Кубани и соседних республик, Законодательного Собрания Краснодарского края, региональных министерств и ведомств, связанных с сельским хозяйством, мониторингом, контролем и обеспечением безопасности.

В рамках Дня поля участники осмотрели опытно-производственные поля ФГБНУ «ФНЦ риса», оценили районированные и перспективные сорта культуры различных сроков созревания и морфологических особенностей. Гости ознакомились с применяемыми научным центром технологиями возделывания риса и защиты культуры от вредителей.

Также гостям была представлена техника производства «Ростсельмаш» для работы в рисовых чеках — зерноуборочный роторный комбайн TORUM 750 на сменном полугусеничном ходу и трактор RSM 2375 с шарнирно-сочлененной рамой, агрегатированный с тяжелым лаповым культиватором серии R. Эти агромашины и орудие эксплуатируются ФГБНУ «ФНЦ риса», то есть доказали свою отличную приспособленность к специфическим условиям возделывания риса.

После работы в полях участники мероприятия вернулись в административное здание принимающего предприятия, где прошло традиционное краевое предуборочное совещание «О задачах по своевременной уборке риса и особенности его производства в условиях текущего года».

В ходе выступления докладчиков рассматривались самые актуальные вопросы рисоводства, возникшие в текущем сезоне: состояние полей, особенностях выращивания и уборки культуры в текущем году, задачи обеспечения пожарной безопасности, а также были изложены результаты анализа состояния отрасли в целом. Докладчиком выступил и представитель «Ростсельмаш»: директор департамента технического маркетинга компании Александр Владимирович Коновалов предложил участникам совещания ряд эффективных решений для уборки риса. 

Ежегодный региональный День поля риса закончился на позитивной и приятной ноте — дегустацией настоящего плова из кубанского риса.

«Ростсельмаш» 

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?