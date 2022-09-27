Уборка риса начинается с рекомендаций

«Ростсельмаш»

На Кубани официально стартовала уборка риса. Традиционно в преддверии кампании на базе ФГБНУ «ФНЦ Риса» прошел День поля риса

В мероприятии приняли участие ученые научного центра, специалисты «Ростсельмаш», представители рисоводческих хозяйств Кубани и соседних республик, Законодательного Собрания Краснодарского края, региональных министерств и ведомств, связанных с сельским хозяйством, мониторингом, контролем и обеспечением безопасности.



В рамках Дня поля участники осмотрели опытно-производственные поля ФГБНУ «ФНЦ риса», оценили районированные и перспективные сорта культуры различных сроков созревания и морфологических особенностей. Гости ознакомились с применяемыми научным центром технологиями возделывания риса и защиты культуры от вредителей.



Также гостям была представлена техника производства «Ростсельмаш» для работы в рисовых чеках — зерноуборочный роторный комбайн TORUM 750 на сменном полугусеничном ходу и трактор RSM 2375 с шарнирно-сочлененной рамой, агрегатированный с тяжелым лаповым культиватором серии R. Эти агромашины и орудие эксплуатируются ФГБНУ «ФНЦ риса», то есть доказали свою отличную приспособленность к специфическим условиям возделывания риса.



После работы в полях участники мероприятия вернулись в административное здание принимающего предприятия, где прошло традиционное краевое предуборочное совещание «О задачах по своевременной уборке риса и особенности его производства в условиях текущего года».



В ходе выступления докладчиков рассматривались самые актуальные вопросы рисоводства, возникшие в текущем сезоне: состояние полей, особенностях выращивания и уборки культуры в текущем году, задачи обеспечения пожарной безопасности, а также были изложены результаты анализа состояния отрасли в целом. Докладчиком выступил и представитель «Ростсельмаш»: директор департамента технического маркетинга компании Александр Владимирович Коновалов предложил участникам совещания ряд эффективных решений для уборки риса.



Ежегодный региональный День поля риса закончился на позитивной и приятной ноте — дегустацией настоящего плова из кубанского риса.

