АгроФОРУМ «BETAREN»: создаем будущее вместе с «Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» провела первый международный АгроФОРУМ «BETAREN»! Он прошел в Орловской области, собрав на полях опытного хозяйства «Дубовицкое» несколько сотен участников — российских и белорусских сельхозтоваропроизводителей, а также представителей ведущих научных организаций, власти различных уровней и средств массовой информации. Магистральной темой мероприятия стала интенсификация развития сельскохозяйственной отрасли в условиях импортозамещения

В рамках АгроФОРУМа компания «Щелково Агрохим» в очередной раз заявила о готовности работать в стремительно меняющихся условиях рынка. Обладая колоссальным интеллектуальным и производственным потенциалом, холдинг реализует проекты в разных направлениях. В том числе одним из ключевых событий АгроФОРУМа стало открытие нового центра селекции и семеноводства НПО «Бетагран Семена», который будет производить семена последнего поколения по уникальной нетравмирующей технологии. Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, открытие этого центра является важным шагом в вопросах обеспечения продовольственной безопасности России и повышения эффективности отечественного агропромышленного комплекса. Специально для гостей АгроФОРУМа была проведена экскурсия по заводу, где они своими глазами увидели «мозг» и «сердце» новой производственной площадки.



На АгроФОРУМе произошли и другие значимые события. Среди них подписание соглашения между Правительством Орловской области, «Щелково Агрохим» и ОГАУ им. Н. В. Парахина об открытии на базе НПО «Бетагран Семена» кафедры по подготовке специалистов по селекции и семеноводству. А также состоялось подписание меморандума между «Щелково Агрохим» и ГК «Агроконсалтинг» - крупным агропромышленным холдингом юга России. Давние партнерские отношения переходят на новый уровень развития: теперь в хозяйствах холдинга будут выращиваться семена гибридов подсолнечника «щелковской» селекции.







Второй день АгроФОРУМа прошел непосредственно на полях предприятия «Дубовицкое». Первая его часть была пленарной: так, возможности компании «Щелково Агрохим» в условиях импортозамещения раскрыл ее генеральный директор, д. х. н., академик РАН Салис Каракотов. О семенах селекции «Щелково Агрохим» рассказал директор департамента селекции и семеноводства Александр Прянишников. Селекционную тему продолжила почетный гость мероприятия Ирина Аблова, заведующая лабораторией селекции пшеницы на устойчивость к болезням Национального центра зерна (НЦЗ) имени П. П. Лукьяненко. Она рассказала о кубанских сортах озимой пшеницы. В свою очередь, технолог по зерновым и зернобобовым культурам Иван Ксыкин из «Щелково Агрохим» представил систему предпосевной защиты пшеницы.



Кроме того, перед гостями «Дубовицкого» выступили эксперты аграрной отрасли. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский перечислил факторы, препятствующие развитию российского АПК, и раскрыл перспективы нового сезона. А управляющий партнер информационно-аналитического портала Agrotrend.ru Николай Лычев обозначил контуры нового сельскохозяйственного сезона.



АгроФОРУМ «BETAREN» продолжился на демонстрационных участках, где участникам мероприятия показали делянки с озимой и яровой пшеницей, подсолнечником, соей, горохом. Специалисты компании рассказали о системе минерального питания, защиты растений и листовых подкормок, благодаря которой посевы находились в идеальном состоянии.



«Щелково Агрохим» не только крупный производитель средств защиты растений и агрохимикатов, но и мощный селекционно-семеноводческий центр. К 2022 году компания передала на Госсортоиспытание Российской Федерации четыре новых сорта озимой пшеницы: Изумруд Дубовицкого, ДФ 2020, Ермоловка и Система, а также один сорт сои — Бинго. Эти и другие селекционные достижения участники АгроФОРУМа могли увидеть на демонстрационных участках «Дубовицкого». Полученная информация поможет аграриям в новом сезоне определиться с сортовой линейкой и сделать выбор в пользу сильных сортов и сильных семян!







АгроФОРУМ «BETAREN» — мероприятие, которое прославляет не только науку и производственные рекорды, но и честные, добропорядочные партнерские отношения. Поэтому праздник продолжился за накрытыми столами, сопровождаясь музыкой, танцами и добрыми пожеланиями в адрес «Щелково Агрохим», «Дубовицкого» и всех российских земледельцев.

