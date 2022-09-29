Успешный дебют выставки «АГРОПРОМ Урал» в «Екатеринбург-ЭКСПО»

«АГРОПРОМ Урал»

13-15 сентября 2022 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» впервые состоялась выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал»

Параллельно с выставкой «АГРОПРОМ Урал» проходила X Межрегиональная агропромышленная выставка, организованная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации на Урале.



Старт выставкам дали полномочный представитель Президента Российской Федерации на Урале Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор ХМАО Наталья Комарова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.







В выставке «АГРОПРОМ Урал» приняли участие 60 компаний из 21 региона России, Республики Беларусь и Италии.



Сельскохозяйственную технику, запчасти, технику для полива представили «Агромир», «Агропромтехника», «Агротех-Гарант», «Акронд», «Волгаагромаш», «Завод подшипниковых узлов», «Сельхозрешения», «Уральская подшипниковая компания», «АК Энергия» и другие.



Подобрать оборудование и материалы для животноводства можно было на стендах компаний «Тимофеев+)», «Агротехмол», ПТК «АйБиЭс», «Доброе поле», «Венера Вет», «Биокомплекс», завод «МолТехМаш», «ИСКОЖ», Миасский завод промышленного оборудования, «Мустанг Технологии кормления», «Протон», «Плинор», «ЭволВет», «Белэкотехника», «Сиветра-Агро» и другие.







Агрохимическую продукцию и посевной материал презентовали «Бейо Семена», «Биона», «Биокрафт», «Евразгрейн», «Золотой початок», «Петербургские биотехнологии», «Шанс», «Центр биохимических технологий», «Щелково Агрохим», «Гриномика» и другие.



Тепличное оборудование и оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции презентовали «Рефлакс», НПФ «Аэромех», «Ева-Лэндагротехника» и другие.







Впервые в Свердловской области состоялся турнир по профессиональному мастерству «Трактор-шоу», организаторами которого выступили официальный лизинговый партнер выставки «АГРОПРОМ Урал» компания «Росагролизинг», МТЗ, Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, компания MVK.







Выставку «АГРОПРОМ Урал» посетили 2194 специалиста сельскохозяйственной отрасли Уральского региона. Это руководители, механики, инженеры, ветеринары, зоотехники, агрономы сельхозпредприятий, КФХ. География посетителей — Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Республика Башкортостан, ХМАО, Удмуртия и другие.



Организаторами выставки «АГРОПРОМ Урал» выступили Международная выставочная компания и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

