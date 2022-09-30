На профессиональной площадке собрались более 20 спикеров и свыше 200 участников со всей России

● Проект «Агроинвестор» организует ежегодную конференцию при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.



● XV отраслевая бизнес-конференция «Растениеводство России — 2022/23» охватила широкий круг вопросов: урожайность, ценовую политику, экспорт сельхозтоваров, обеспечение семенами и средствами защиты растений, поставки сельхозтехники, сделки и тренды на мировом и внутреннем рынках.



● Центральные темы программы конференции: сценарии развития российского растениеводства с учетом новых вызовов; рынки продукции растениеводства; цифровые решения в учете и логистике продукции растениеводства; предварительные итоги и прогнозы развития отрасли.



XV отраслевая бизнес-конференция «Растениеводство России — 2022/23» — площадка, которая объединяет профессионалов отрасли. На мероприятии 23 сентября в Москве в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» собрались представители крупных агрохолдингов и сельхозпредприятий, контролирующих в сумме до 6 млн га сельхозземель, ведущие игроки рынков техники, семян, СЗР и удобрений, а также отраслевые, финансовые эксперты и консультанты. Участники конференции проанализировали объемы производства в растениеводстве, обсудили вопросы ценообразования, инвестиций, обменялись мнениями о развитии сельхозиндустрии.







По традиции главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко открыла конференцию и модерировала стартовую сессию «Общие тренды развития российского растениеводства». Прогнозы начала года в сельском хозяйстве подтвердились. О высоком урожае пшеницы, кукурузы, масличных, сахарной свеклы рассказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его прогнозу, будет собрано 150 млн т зерновых.



«Реальность серьезно превзошла наши ожидания… Все это ведет к тому, что у нас грандиозное падение цен по всей стране на уровень экспортных паритетов, в отличие от прошлого года, либо даже ниже уровня экспортных паритетов», — отметил эксперт, имея в виду приблизительное равенство цен на внутреннем и на экспортном рынках.



По его словам, под большим давлением находится и мировой рынок рапса из-за высоких урожаев в Европе и Канаде. Картину по сахарной свекле Дмитрий Рылько оценил как более благополучную. Он также напомнил о колоссальной роли курса рубля в ценообразовании, а также о затратах, которые нужно сделать хозяйствам под урожай следующего года. Чтобы сократить неизбежные потери, правительство России, по мнению руководителя ИКАР, «должно быть сосредоточено на том, как помочь аграриям сохранить ресурсы до следующего урожая».



Сейчас все труднее определить доминирующих игроков на мировых рынках сырьевых товаров, отметила руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Основной тон в мировой торговле раньше задавали США и Китай, теперь наблюдается деглобализация.



«Сегодня становится все сложнее говорить о наличии какого-то глобального рынка. Цены на различных локальных ранках двигаются в разные стороны… В настоящий момент порядка 8-9% мировой торговли продовольствием попадают под ограничения, на апрель — май до 15% международной торговли было ограничено из-за действий разных стран», — подчеркнула Снитко.



Цикл роста цен в России с февраля этого года сменил тренд на их снижение, считает управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов. Цены на пшеницу находятся на достаточно низком уровне, и растениеводы в ближайший период не ожидают высоких значений по маржинальности культур и прибыли. Тем не менее, по оценке аналитика, растениеводство остается наиболее интересным сектором АПК для инвесторов, крупные агрохолдинги наращивают земельные банки. При этом рост цен на землю — на паузе, поскольку все осторожничают, наблюдают за развитием ситуации.



Президент компании «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский заметил, что при высокой урожайности аграрии, урезающие расходы из-за выросших в два раза с 2015 года затрат, теряют в качестве зерна. В 2019 году предприятие получило 38% пшеницы 3-го класса, а в этом году — лишь 3%, пшеницы 4-го класса — 21%, а объем фуража вырос до 76%, привел пример из собственной практики спикер. Если при максимальном урожае рентабельность хозяйства будет сохраняться на уровне 10-15%, то через несколько лет оно обанкротится. Оробинский также посетовал на то, что Минэкономразвития не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно и пересмотра базовых цен.



Кроме того, во время стартовой сессии руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза России Дмитрий Авельцов познакомил участников конференции с системой прослеживаемости зерна, которую ввели в стране с 1 сентября этого года. По его словам, платформа помогает участникам рынка контролировать движение зерна, его качество и баланс, рассчитывать риски.







На отраслевой сессии участники конференции обсудили урожай основных агрокультур в этом году. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут не видит предпосылок к ослаблению рубля и считает, что не стоит надеяться на стабилизацию экспорта зерна.



«У нас колоссальный экспортный потенциал, но первые три месяца сезона показывают, что экспорта большого нет — на уровне 2016-2017 годов, 10 млн т. Для сравнения: Украина при всех проблемах, какие там есть, за три месяца отгрузила 7 млн т. Не уверен, что сумеем нагнать, — это колоссальный риск. Наш экспортный пылесос не работает. Экспортный пылесос — это то, что может вытащить издержки, сдержать цены и сохранить зерно. Встает вопрос: а где хранить зерно?» — анализирует ситуацию Корбут.



Он прогнозирует значительные переходящие запасы зерна и считает нужным отменить экспортные пошлины и квоты. При этом зерно в хозяйствах может стать залогом для кредита под минимальные проценты, что дает надежду на финансирование нового урожая. Если денег не хватит, проблемы у сельхозпредприятий могут начаться через год, обрисовал перспективы Корбут.



Ситуация с производством средств химзащиты растений не вызывает серьезной озабоченности, сообщил генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Объем рынка с 2015 года вырос в два раза и превысил 115 млн кг в прошлом году. При этом доля отечественных ХЗСР на территории России составляет 51% и продолжает увеличиваться. Салис Каракотов обратил внимание, что с 2015 по 2021 год цены на средства химзащиты не росли, а до 2018 года они даже падали из-за демпинга иностранных компаний. В этом году с апреля по сентябрь стоимость ХЗСР снизилась на 18%. Нужно делать акцент на производстве собственных действующих веществ, считает глава компании.



Благодаря защитным мерам Минсельхоза объем экспорта масличных в прошлом году снизился в два раза к 2020 году — с 3 млн до 1,5 млн т. В этом году он не превысит 1,3 млн т, представил ситуацию в своей отрасли исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Объем экспорта переработанной продукции ожидается на уровне 7 млн т, что исключит проблемы с хранением. Однако для цен будет актуален горизонтальный тренд — при высоком урожае нет причин для ценового роста, отметил эксперт.



Участники рынка картофеля в этом году, отвечая на запросы Минсельхоза, расширили площади с 270 тыс. до 300 тыс. га, рассказал председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин. После увеличения объемов производства цены поползли вниз. Правда, пока подводить итоги преждевременно: уборку урожая прервали дожди.



Еще семь лет назад три четверти овощей в меню россиян в холодное время года были импортными, напомнила генеральный директор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Теперь же на импорт огурцов приходятся считаные проценты. В прошлом году в Россию поставили 460 тыс. т томатов — это потенциал для импортозамещения, который можно восполнить за счет собственных теплиц. Более 900 га теплиц в России оснащены современным электроосвещением, что является мировым рекордом. За семь месяцев этого года цены реализации на огурцы выросли на 7%, а на томаты — на 15%, однако потенциал повышения цен ограничен из-за конкуренции в отрасли и снижения реальных располагаемых доходов потребителей.



Потребность в лекарственном сырье в нашей стране — 170 тыс. т, для этого необходимо более 100 тыс. га, рассказала ведущий агроном компании «Плант-Бокс» Ирина Кулишова о сегменте лекарственных трав. Их внесли в перечень сельхозкультур, поэтому при выращивании лекарственных трав можно претендовать на господдержку. Производство таких культур более рентабельно, чем выращивание, например, пшеницы. К 2035 году в этом направлении планируется нарастить ежегодный экспорт до $10-15 млрд. Сейчас доля российского экспорта на мировом рынке лекарственных культур ничтожна — лишь 0,01%.







Дневная сессия оказалась интересна своей практической направленностью. Эксперты делились опытом и новыми технологиями для оптимизации производства. В условиях санкций при стремительно стареющем парке техники в России необходимо уходить от импорта оборудования и комплектующих, уверен председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов. Несмотря на нестабильное время, у «Ростсельмаша» стартуют три новых проекта, привел пример заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин. По его мнению, потенциал у отечественного машиностроения есть, оно способно обеспечить рост производства зерновых даже до 300 млн т в год. Для удержания конкурентоспособных цен необходимо снижать налоговую нагрузку, страховые взносы, кредитные ставки, ограничить рост цен на энергоресурсы и металл для производителей спецтехники и комплектующих, поделился своим рецептом Максимкин.



Как оптимизировать логистику через цифровые решения, пояснил директор по маркетингу Smartseeds Федор Смирнов. IT-платформа способна увеличить прибыль АПК на 500 млрд руб. в течение пяти лет. Кроме того, современные технологии повышают урожайность, об этом рассказал исполнительный директор компании «Геомир» Евгений Багрянцев. Беспилотники собирают оперативные данные с полей, а специальные программы с учетом климата, особенностей рельефа, почвы, динамики посевной и уборочной просчитывают максимальную рентабельность и создают цифровую карту полевых дорог в помощь сельхозпроизводителям. Директор департамента агросопровождения компании «Бионоватик» Дарья Назаренко предложила биотехнологии, которые борются с патогенами в почве, питают ее и исключают накопление остатков пестицидов.



Президент Ассоциации по поддержке развития цветочных ферм Юлия Красникова представила свой лайфхак по созданию цветочной фермы. Активное взаимодействие с администрацией региона помогает добиваться преференций, уверена фермер. В Подмосковье, например, заработала программа аренды земли: 1 гектар — за 1 рубль. В России уже созданы 272 цветочных фермы, 34 из них открылись в этом году. Теперь Юлия Красникова добивается того, чтобы цветочным фермам давали гранты на участие в стартапах, ведь зарубежные санкции стимулируют импортозамещение, и российским цветоводам нужно заготавливать свой качественный посадочный материал.



И Россия, и мир переживают непростые времена: человечество переходит в новую эпоху. В ближайшие пять лет кризис разорит 20% сельхозпредприятий, заявил управляющий агроконсалтинговой компании «Новое земледелие» Сергий Ризанов. Но при грамотном управлении могут устоять даже мелкие производства — примерно как в 1990-е, когда эффективные управленцы становились миллионерами. Эксперт дал свои рекомендации на ближайшие годы. Сейчас не время расширять земельные активы, они подешевеют через один-два года, не стоит начинать инвестпроекты с длительным сроком окупаемости. Чтобы повысить эффективность производства, необходимо разработать четкий план действий, ускорить принятие решений, снизить ключевые риски, избавиться от несвоевременных работ, наименее прибыльных культур, людей, земель. По краткосрочному прогнозу, следует до 15 октября закупить 100% семян и средств защиты растений, поскольку потом курс доллара и риски повысятся.







Во время вечерней сессии руководители компаний вместе с главным редактором сайта agroinvestor.ru Татьяной Кулистиковой обсудили предварительные результаты завершающегося года. При хорошем урожае у аграриев возникает дефицит с зернохранилищами и максимально падают цены, посетовал генеральный директор предприятия «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов. Отправляя продукцию на экспорт при курсе доллара ниже 60 руб., сельхозпроизводители фактически вынуждены опуститься до уровня себестоимости, говорит управляющий «Грейнрус Агро» Андрей Гладковский.



Давление западных санкций растениеводы в наибольшей степени ощутили при закупке запчастей для зарубежных сельхозмашин. Теперь предприятия переориентируются на отечественную технику. Определенные трудности возникают и с семенами, однако часть импортной продукции производят в России. Кроме того, растениеводы, расширяя производства, планируют заполнять этот вакуум: свой семенной завод появится у ПХ «Лазаревское», о чем сообщила его генеральный директор Кристина Романовская.



Тепличным хозяйствам сложнее приспосабливаться к новым условиям, особенно на севере страны. Например, отдаленный от крупных населенных пунктов комплекс «Сосногорский» в Республике Коми испытывает сложности с поставками материалов, запчастей, логистикой. При этом цены теплицам зачастую диктуют торговые сети. Для создания собственных нужны значительные финансовые и человеческие ресурсы, отметила генеральный директор «Сосногорского» Ольга Гвоздева. Своим опытом готово поделиться «Лазаревское», которому удается держать ценовую ситуацию под контролем именно за счет собственной развивающейся торговой сети. Сейчас хозяйство взяло курс на оптимизацию: повышает производительность труда, снижает себестоимость, вводя цифровизацию производственных процессов. Кадровые вопросы, усугубляющиеся политической обстановкой, компании решают в порядке их поступления и в целом находят выход, привлекая студентов — стажеров и выпускников учебных заведений.



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