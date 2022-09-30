Креативное развитие территорий, отраслей хозяйства и индустрий проектируют на «Тавриде»

«Таврида»

В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» завершился седьмой образовательный заезд «В эфире». 325 молодых профи из 67 регионов России, Луганской и Донецкой народных республик в течение недели работали в рамках пяти арт-школ. Самой узкоспециализированной арт-школой образовательного заезда, дебютной для «Тавриды», стала школа виноделия и сыроварения

Начинающие фермеры, сыровары и виноделы, студенты аграрных вузов, технологи и биотехнологи, маркетологи пищевой промышленности в течение недели исследовали виноградарство и виноделие, сыроварение и ведение фермерских хозяйств на территории России. В тонкости винного дела, секреты производства, правила продажи и продвижения, в перспективы для специалистов и в целом для индустрии участников погружали главный винодел компании «Солнечная Долина» Валентина Третьяк, управляющий партнер винодельческого проекта Crimea Open Александр Голубев, ведущий научный сотрудник, заведующая базовой кафедрой «Виноградарство и виноделие “Магарач”» Нонна Гниломедова, главный винодел компании «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь, создатель и винодел проекта Andrys Yutsis Андрюс Юцис, винодел проекта Repin Ксения Репина, винодел проектов Repin, Esse, Loco Cimbali Олег Репин, главный энолог агентства виноградарства и энологии Cler Андрей Кузьмин, директор Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» Тимофей Месеняшин. Один из дней заезда участники провели в винном парке MRIYA.WINEPARK вместе с руководителем проекта Евгенией Константиновой. Во время экскурсии они смогли соприкоснуться с процессом производства напитков и своими глазами увидеть пример успешного винодельческого бизнеса.



Молодые сыровары и фермеры учились варить сыр, а еще — выстраивать бизнес вокруг этого дела: создавать команду, организовывать хозяйство и производство, сбывать продукты, привлекать инвестиции, ориентироваться в отрасли. Их обучала команда во главе с председателем ассоциации «Народный фермер», основателем Истринской сыроварни, сыроваром Олегом Сиротой. Также в числе экспертов основатель семейной гастрофермы «ФЕОДОРО» Денис Ваньжа, основатель сообщества «Академия сыра» Денис Кожевников, первый заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Рената Бибарсова. Завершая работу арт-школы, сыровары провели массовую дегустацию сыра, сваренного на площадке арт-кластера в большом открытом котле.

