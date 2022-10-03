Все самое главное о масложировом рынке

«Сфера»

19-20 октября в Санкт-Петербурге издательский дом «Сфера» проведет VII Международную конференцию «Масложировая индустрия. Масла и жиры». Организаторы мероприятия формируют деловую программу таким образом, чтобы она была полезна всем специалистом, которые так или иначе связаны с переработкой масличных культур или производством растительных масел

Традиционный банкет для участников мероприятия состоится в первый день после деловой программы! Пространство нетворкинга позволит в неформальной обстановке найти новых клиентов и партнеров.



Все подробности при регистрации .



В рамках деловой программы свое участие подтвердили:



Жилин Владимир Владимирович, руководитель отдела анализа сырьевых рынков ГК «Русагро», тема: «Мировой рынок масел: ожидания в новом сезоне»;



Мартынова Жанна Вадимовна, генеральный директор и основатель VladVneshService, член комитета ТПП Российской Федерации по внешнеэкономической деятельности, тема: «Рынок масложировой продукции в России: тенденции и перспективы для экспорта»;



Рылько Дмитрий Николаевич, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка» (ИКАР), тема: «Будущее подсолнечника в России»;



Александрова Милена Роландовна, генеральный директор Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК), генеральный директор УК «Коноплекс» (входит в ГК «Коноплекс»), тема: «Развитие отрасли коноплеводства: от производства сырья до продукта глубокой переработки»;



Тен Кристина Ильинична, президент Ассоциации специалистов и предприятий в сфере переработки масложировых отходов, тема: «Альтернативные способы переработки масложировой биомассы (биотопливо)».



До встречи в Санкт-Петербурге!



https://sfm.events/maslozhirovaya-industriya

