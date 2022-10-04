Новая агропромышленная выставка в СКФО стала одним из ключевых отраслевых мероприятий региона

МВЦ «МинводыЭКСПО»

С 14 по 16 сентября 2022 года в МВЦ «МинводыЭКСПО» состоялась 1-я Международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО». Организатор — компания MVK

Ставропольский край и республики СКФО — одни из ведущих сельскохозяйственных регионов России. Именно поэтому проведение «МинводыАГРО» в сердце Северного Кавказа, в Минеральных Водах, отвечает актуальным запросам и региональных специалистов, и производителей, и поставщиков со всей России.



Ключевая задача выставки — создание единого профессионального сообщества, в котором каждый находит и спрос на свой товар, и предложение по потребностям своего бизнеса.



«Мы хотели бы, чтобы эта выставка стала центральной выставкой для всего Северо-Кавказского региона. Уже сегодня мы видим, что присутствуют посетители из многих республик. Поэтому выставка действительно должна стать той платформой, тем местом, где встречаются производители техники, оборудования и сельхозпроизводители Северо-Кавказского региона», — отметил генеральный директор выставочной компании MVK Александр Викторович Шталенков.



В новом современном центре «МинводыЭКСПО» на площади 16 тыс. кв.м. расположились 168 компаний — участников выставки. Экспозиция «МинводыАГРО» заняла весь павильон выставочного центра и открытую площадку. У сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа была возможность ознакомиться с новинками и последними достижениями научно-технического прогресса в агропромышленной отрасли — от семян, средств защиты растений, удобрений до комбайнов, тракторов — и изучить все, что могут предложить отечественные производители и поставщики оборудования и материалов для растениеводства и животноводства, задать интересующие вопросы напрямую представителям компаний.



Среди участников выставки в этом году: «Агриматко», «Агритим», «Агросервис Юг», «Агротехсервис», «Бизон», «Биоагросервис», «Биокол Агро», «Гейзер», Global Expert, завод «Агромаш», «Еврохим», «Изагри», «Лидеа Рус», «Лилиани», МТЗ, «Пегас-Агро», «Росагролизинг», «Россельхозцентр», «Ростсельмаш», Россельхозбанк, «Сармат», «Семер», «СКС Агро», «Стимул Групп», «Техно-Снаб», «Уралхим», «ФосАгро», ГК «Шанс», «Щелково Агрохим», EZNAN, «ЭкоНива-Семена», ЯМЗ и многие другие.



Полный список участников на сайте выставки .



Выставка «МинводыАГРО» за три дня собрала более 2000 посетителей из Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края. Владельцы, руководители и специалисты агрохолдингов, крупных и малых фермерских хозяйств, пищевых предприятий, оптовых и розничных торговых организаций ознакомились с богатым ассортиментом сельхозтехники, оборудования и материалов для животноводства и растениеводства.



Программа мероприятий была насыщенна информативными конференциями и семинарами. За три дня состоялись такие мероприятия, как:



пленарное заседание «Агробизнес в Северо-Кавказском федеральном округе: точки роста, точки дохода»;



конференция «Развитие отечественной селекции и семеноводства в условиях санкций: первоочередные задачи и успешный опыт»;



конференция «Молочное животноводство на Ставрополье: как добиться увеличения продуктивности» и другие.



Ярким событием выставки «МинводыАГРО» стали соревнования по мастерству управления трактором — «Трактор-шоу». 33 тракториста и механизатора боролись за право называться лучшим. Соревнования прошли на тракторах «Беларус» на открытой площадке выставочного центра «МинводыЭКСПО». Организаторы — «Росагролизинг», МТЗ и Министерство сельского хозяйства Ставропольского края. Призовые места по праву забрали:



Березовский Николай Алексеевич, «СОЛА», Курский район;



Сезик Николай Николаевич, «Нива», Арзгирский район;



Рублёв Евгений Игоревич, СПК колхоз «Чугуевский», Степновский район.



Большой интерес у посетителей выставки вызвал Южно-Российский региональный конкурс кроликов и породной птицы. За два дня жюри определило победителей в пяти номинациях.



Лучшая курица выставки: кохинхин черно-пестрый (мраморный), заводчик — Григорий Немченко, КФХ «Птичий парк Немченко».



Приз зрительских симпатий среди кур: кохинхин карликовый, заводчик — Алла Дамянова, ЛПХ ОЗОН.



Лучший петух выставки: малайзийская серама голубо-куропатчатой окраски, заводчик — Алла Дамянова, ЛПХ ОЗОН.



Приз зрительских симпатий среди петухов: кохинхин черно-пестрый, заводчик — Григорий Немченко, КФХ «Птичий парк Немченко».



Лучший кролик выставки: 1-е место — кролик породы бельгийский великан, окрас — аляска, заводчик — Азамат Шовгенов, ЛПХ «Абаза»; рекс кастор, заводчик — Алла Дамянова, ЛПХ ОЗОН; 2-е место — большая европейская шиншилла, заводчик — Азамат Шовгенов, ЛПХ «Абаза»; французский баран, заводчик — Александра Ефимова; 3-е место — кролик серебристый, заводчик — Алла Дамянова, ЛПХ ОЗОН; кролик породы новозеландский белый, заводчик — Алла Дамянова, ЛПХ ОЗОН.



Выставка прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края, Министерства сельского хозяйства Ставропольского края. Официальный лизинговый партнер — «Росагролизинг». Партнеры выставки — филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю и Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника.



Спонсор регистрации выставки «МинводыАГРО» - СП ССК «Кукуруза».



Фоторепортаж с выставки можно посмотреть на сайте.



До встречи на «МинводыАГРО» в 2023 году!

