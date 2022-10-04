«Агропродмаш-2022»

Знаковым и ожидаемым событием года среди производителей продуктов питания и предприятий пищевого машиностроения является международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» - «Агропродмаш-2022». Выставка пройдет в 27-й раз с 10 по 14 октября в павильонах №2, 3, 7, 8, «Форум» ЦВК «Экспоцентр»

Выставка организована «Экспоцентром» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. С выставочным проектом тесно сотрудничают федеральные органы власти, структуры поддержки бизнеса, профильные ассоциации и союзы.



Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушев:



— Выставка «Агропродмаш» является одним из ключевых деловых событий в индустрии, предоставляет возможность специалистам ознакомиться с последними разработками российских и зарубежных производителей оборудования в различных сегментах пищевой и перерабатывающей промышленности. Уверен, что в этом году мероприятие пройдет на традиционно высоком уровне и станет эффективной площадкой для конструктивного диалога между участниками рынка, позволит обменяться опытом и установить перспективные деловые контакты.



С каждым годом интерес к «Агропродмашу» возрастает. Отраслевые специалисты, директора пищевых предприятий и инвесторы получают уникальную возможность всего за пять дней на единой выставочной площадке оценить актуальную номенклатуру продукции российского и зарубежного производства, а также провести переговоры с производителями и поставщиками оборудования и ингредиентов.



В 2022 году многое в отрасли изменилось, требуются новые векторы развития, трансформировалась повестка. В центре внимания продовольственная безопасность, импортозамещение, оптимизация расходов.



На протяжении многих лет ведущие российские производители старались снизить зависимость от импорта по основным комплектующим, инвестируя в собственное производство. Именно поэтому в России сформировался кластер собственных поставщиков оборудования и решений для пищевых и перерабатывающих предприятий.



Российские компании уже ощутили значительный рост интереса к своей продукции и производственному потенциалу со стороны отечественных пищевых предприятий. И им есть что предложить на выставке «Агропродмаш-2022».



Преимущество и уникальность экспозиции заключаются в том, что на ней представлено оборудование, технологии и услуги для всей цепочки: от производства сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта, его упаковки, контроля качества, охлаждения, хранения и логистических решений.



Насыщенные дни встреч профессионалов отрасли предоставят уникальную возможность найти оптимальные решения для сохранения и развития бизнеса в новых условиях, сформировать портфель заказов, заключить договоры, выйти на новые рынки.



Экспозиция

Организаторам удалось сформировать масштабную интересную экспозицию.



В «Агропродмаш-2022» примут участие 577 компаний, из них 81 — впервые. Фактически каждый седьмой экспонент — новый участник выставки. Значительную долю экспозиции — 505 компаний — составят российские предприятия: производители, поставщики и интеграторы.



Выставка представит новейшие российские разработки, а также оборудование, технологии и ингредиенты ведущих производителей из Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Китая, Нидерландов, Польши, Португалии, Республики Корея, Сербии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Японии.



216 российских компаний-производителей широко представлены во всех салонах выставки, причем 34 производителя отечественного оборудования и ингредиентов участвуют впервые.



Благодаря организации коллективных стендов регионов России, а также субсидированию и софинансированию участия региональными властями российские предприятия получают возможность масштабно продемонстрировать свои разработки.



На выставке «Агропродмаш-2022» будут сформированы коллективные региональные экспозиции из Республики Татарстан, Алтайского, Краснодарского края, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Тверской областей.



«Агропродмаш-2022» продемонстрирует целый ряд новых компаний из разных регионов России, представит премьеры инновационных технологий и передовых идей.



Так, впервые на выставке «Агропродмаш» будут представлены интересные российские разработки : первый российский наполнитель мяса для консервной промышленности; оборудование для профессиональных шоколатье; моющие средства для мембранных установок на молочном производстве и новинки оборудования; оборудование для изготовления молочных продуктов; усовершенствованная модель горизонтальной упаковочной машины «Пума-2»; облегченный полуприцеп-цистерна 26 куб.м; премиальное оборудование и комплектующие для производства напитков; охладитель воды серии AQUA COOL; различные марки современного конструкционного материала — капролона; линия сборки тортов; чиллеры для систем кондиционирования воздуха и многое другое.



Посетители смогут увидеть оборудование в действии, узнать о новых технологиях и получить подробные консультации. На стендах будут работать технические специалисты и менеджеры компаний, с которыми можно обсудить технические и коммерческие вопросы, а также возможности подбора оборудования. Сотрудники компаний сориентируют по ценовым вопросам возможного сотрудничества.



Выставка организована по салонному принципу, что способствует повышению эффективности работы участников и посетителей.



Сформированы 25 тематических салонов .



Знаковыми для выставки «Агропродмаш» являются салоны «АПМ МясоПром» и «АПМ ПтицеПром», которые доминируют по количеству участников и демонстрируют представительную и насыщенную экспозицию. В этом году салоны разместятся в павильоне №2 (залы 1, 2, 3) и представят новейшее мясоперерабатывающее оборудование, технологии и сопутствующие материалы из Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, США, Франции, Чехии.



Безусловно, особый интерес представят стенды российских компаний «Антес», «ДЕФТ», «МП-Технологии» (г. Калининград), «Агрос», «ТВС-Механика», НХЛ, «Спецкомплект», «Боск Плюс», завод «Агрегат», НПП «Инициатива», КБ «Технологии», «Бестек-Инжиниринг», «Русская Броня», Саратовский завод пищевого машиностроения, ППТК, «Константа-Т», инжиниринговая компания «Форнакс» и др. При поддержке региональных властей в выставке примут участие «Оренклип», «Юнити-Инжиниринг», «ОК-Инжиниринг», «ОМ-Холдинг», «КЭП Лаборатория вариаторов», «Рус-Индустрия», а также компании, представленные в рамках региональных экспозиций Воронежской, Тверской областей, Алтайского и Краснодарского края.



Дальнейшее развитие получила тематика оболочек. Ключевые участники раздела, среди которых крупнейшие российские производители: «Атлантис-Пак», ЗВТ, «Лого-Трейд», «Эдельвейс», «Промарт», «Роснет», «ЛМЛ и Ко», «Техноклип», «Агро-Кейсинг», «Бизон», «Бонтрейд», «Крокусбел», «Пак-Кейсинг» и другие, презентуют новейшие разработки в области натуральных и искусственных оболочек, пакетов, сеток и других материалов с высокими эксплуатационными характеристиками для производства колбасной продукции.



Традиционно одним из ведущих на выставке является салон «АПМ Ингредиенты». Он займет два павильона — №3 и 7 (залы 3, 4, 5) — и объединит около 80 компаний из 21 страны.



В этом году отмечается высокая активность участников. Компании представят расширенный ассортимент ингредиентов для всех направлений пищевой и перерабатывающей промышленности, включая мясную, молочную, кондитерскую отрасли и индустрию напитков. В экспозиции — ингредиенты ведущих брендов из Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Польши, Финляндии, Франции. Впервые участвуют в выставке компании — поставщики пищевых ингредиентов из Индии и Ирана.



Заслуженным вниманием пользуются на выставке стенды динамично развивающихся отечественных компаний, которые на протяжении последних полутора десятков лет как налаживали собственные каналы импорта, так и осваивали производство широкого ассортимента добавок, ароматических смесей, функциональных препаратов и других видов ингредиентов, востребованных в различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности. Среди ключевых экспонентов ГК «Омега», «Крист», Очаковский комбинат пищевых ингредиентов, «Профессиональные биотехнологии», «Экоресурс», «Экоколор», «Биолайн», «Рустарк», ГК «ПТИ», «Консул». Выставка ознакомит также с целым рядом новых участников, в том числе с производителями.



Около 100 компаний представят салоны «АПМ КондитерПром» и «АПМ ХлебПром», которые разместятся в павильоне №8 (залы 1, 2). География производителей довольно представительная: Германия, Италия, Россия, Турция, Чехия, Швейцария.



Участники салонов продемонстрируют спиральные тестомесы, планетарные миксеры, конвекционные печи, ротационные шкафы, печи для пиццы, отсадочные машины для различных видов печенья, глазировочные линии, бисквиторезки, комплексные промышленные решения для пекарен, индустриальные хлебопекарные линии. Среди ключевых экспонентов компании «Восход» (г. Саратов), «Дито-Групп» (Московская область), Свердловский экспериментальный механический завод, «Нижегородский хлеб», «Диво Оборудование» (г. Нижний Новгород), «Русская Трапеза» (г. Санкт-Петербург), «Гостол-Технопул», Abat, MAKIZ URAL, российское представительство компании «Бюлер АГ», «Копвест» - официальный представитель фабрики Mimac Italia srl в России, Air-Bake, Anton Ohlert. Усилили присутствие на выставке компании из Турции, в их числе Van Meer, Memak Makine, Alke Machinery, Keskin Makina, Zeki Sahin. В основном они представят оборудование для производства кондитерской продукции и шоколада.



Салон «АПМ УпакМаш» разместится в павильоне «Форум» и объединит более 80 участников, в числе которых как хорошо известные российские производители, так и компании из Австрии, Беларуси, Великобритании, Германии, Италии, Турции, Японии. Свои решения продемонстрирует ряд крупных иностранных производителей упаковочного оборудования и материалов. В их числе Bizerba, ILPRA, IMA, G. Mondini, Polo Handels, Yamato Scale. Кроме того, формированию зарубежной части экспозиции выставки «Агропродмаш» по традиции способствуют крупнейшие российские системные интеграторы и инжиниринговые фирмы, осуществляющие проекты с использованием оборудования мировых производителей.



Особый интерес будет прикован к стендам ведущих российских производителей оборудования и материалов для упаковки. В их числе компании «Таурас Феникс», «Лэйбл Групп», «Интеграл Плюс», НТЦ «Форинтек», «Базис», «Сигнал-Пак», «Ай-пласт», «Георг Полимер», «Силд Эйр Каустик», «Амата Скейл», «ПолиЭр», «Остпак», «Протектпак», «Холдинг Протэк» и другие. В результате посетители экспозиции салона получат подробную информацию как по новинкам мирового упаковочного машиностроения, так и по отечественным решениям.



Салоны «АПМ МолТех» и «АПМ Розлив. Напитки», которые также разместятся в павильоне «Форум», соберут около 70 участников. В их числе как хорошо известные российские производители, так и компании из Беларуси, Германии, Испании, Италии, Индии, Нидерландов, Турции. Оборудование представят такие компании, как «Кизельманн Рус», «Славутич», «Гигамаш», Кропоткинский завод МиССП, Завод молочных машин, «Пищмашсервис», «Профитекс», «Зонд-Пак», «Алтервия», «Цвет», «Эффитехника», «Авис», Inoxpa, Fibosa, NETZSCH Tula, SN packaging machines и другие.



Представители предприятий молочной отрасли с разными масштабами производств ознакомятся с оборудованием для оснащения молочных комплексов, комплексными линиями для молокоперерабатывающих цехов, отдельными машинами и агрегатами, емкостным и трубопроводным оборудованием, лабораторными системами и решениями для контроля качества и пищевой безопасности, средствами обеспечения производственной санитарии и гигиены, упаковочными решениями и средствами производственной автоматизации для молочной промышленности, а также вкусовыми добавками, заквасками и дополнительными культурами для производства кисломолочных продуктов.



Достойные экспозиции представят салоны «АПМ Автоматизация пищевых производств», «АПМ Санитария и гигиена», «АПМ Холод», «АПМ Переработка овощей и фруктов» и т. д.



Деловая программа

Мероприятия деловой программы выставки «Агропродмаш-2022» будут посвящены антикризисным решениям: альтернативной логистике, сырью и ингредиентам, а также перспективам отрасли и мерам господдержки российских производителей пищевого машиностроения.



В числе ключевых событий деловой программы:



Всероссийский форум «Стратегические вызовы АПК: антикризисные решения, альтернативная логистика, сырье и ингредиенты»;

VI Форум «Пищевое машиностроение — 2022»;

XVII Всероссийский форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности»;

VII Всероссийский форум хлебопекарной и кондитерской промышленности «Хлебное дело»;

XII Международный мясной конгресс;

Школа маркетолога пищевого производства;

Дискуссионная площадка «Переработка птицы и яйца. Успех через эффективные решения — практический подход, научные инновации, правовое регулирование»;

Практический семинар Сергея Елисеева «Экстренная оптимизация предприятия АПК в условиях структурного кризиса»;

Конференция «Роботы в пищевой промышленности».

Впервые на выставке состоится мастер-класс по квашению и солению овощей (11 октября, 12:00-13:30, павильон №7, зал 4, стенд №74В70). Пройдут мастер-классы по хлебопекарной промышленности «Академии хлебопечения НИИХП» (11-14 октября, павильон №8, зал 4, 84А10). Состоится шоу профессионального мастерства обвальщиков (13 октября, 12:00, павильон №7, зал 4, стенд 74В70).



В течение выставки будут работать Консультационный центр холодильных технологий (павильон №2, зал 2, 22Е18) и Консультационный центр Союза производителей пищевых ингредиентов (павильон №7, зал 3, 73В90).



Профессиональную консультацию о рынке труда посетители выставки смогут получить в Центре подбора персонала (павильон №8, зал 5, 85А01).



Выставка работает 10-13 октября с 10:00 до 18:00, 14 октября — с 10:00 до 16:00. Официальное открытие состоится 10 октября в 12:00, галерея между павильонами №2 и 8.

