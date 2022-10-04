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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Элитная соя на соевом демополигоне

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Элитная соя на соевом демополигоне
Зерновой соевый союз ПФО
Элитная соя на соевом демополигоне
Зерновой соевый союз ПФО

На Дне поля 7 октября Зерновой соевый союз ПФО организует первую объединенную закупку семян для соеводов ПФО. Участники, объединив свои закупочные планы в крупную партию, смогут приобрести элитные семена по цене первой репродукции

Соя — очень перспективная для Поволжья культура, производство которой неизменно растет: в этом году производители сои в ПФО увеличили посевные площади на 37% (263 тыс. га) и вышли по ним на 3-е место в Российской Федерации. Вопрос приобретения качественного посевного материала, безусловно, здесь актуален.

Одним из самых популярных в регионе сортов многие годы является Самер, который стабильно показывает хорошие результаты даже в сложные годы, как, например, в прошлом засушливом или нынешнем дождливом.

Многие соеводы всерьез рассматривают сою Самер-4 для возделывания в своих хозяйствах. Но сегодняшняя экономическая ситуация с низкими ценами на урожай и высокой стоимостью элитных семян не всем позволяет реализовать свои желания. 

Именно поэтому Зерновой соевый союз ПФО, главная задача которого — поддержка сельхозпроизводителей, организует объединенную закупку для желающих по максимально низкой цене. Фактически фермеры смогут приобрести элитные семена по цене первой репродукции. 

Учитывая тот факт, что элитные семена с высоким потенциалом и устойчивостью к погодным стрессам никогда не стоят дешево, солидный дисконт на них будет очень неплохим подспорьем для соеводов. 

 Чтобы принять участие в коллективной закупке и получить максимально возможную скидку, нужно лично присутствовать на данном мероприятии и заявить о своем желании организаторам. Формироваться партия элитных семян сорта Самер-4 будет непосредственно во время Дня поля в центральном павильоне соевого демополигона.

Зерновой соевый союз ПФО 

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