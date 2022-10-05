Эксперты «Августа» рассказали о защите овощей из «борщевого набора» и новом урожае

Pixabay

Повторения резкого роста стоимости «борщевого набора», который произошел прошлой зимой, скорее всего, не будет благодаря хорошим сборам овощей. Но, несмотря на это, сезонные колебания цен на них останутся. О главных особенностях сохранения урожая и борьбы с вредителями, болезнями и сорняками на овощных культурах рассказали специалисты компании «Август» - ведущего российского производителя средств защиты растений (СЗР)

«Овощные культуры больших площадей (лук, томат, морковь, столовая свекла, то есть так называемый борщевой набор) очень требовательны к защите. Необходимость химических и биологических средств для этих целей обусловлена, в частности, тем, что ручной труд сегодня становится все дороже, одновременно доступ к достаточному объему рабочей силы снижается, и найти нужное количество кадров становится практически невозможным даже за большие деньги», — отмечает начальник отдела развития продуктов фирмы «Август» Дмитрий Белов.



Овощи подвержены воздействию различного рода патогенов. Это грибные, вирусные, бактериальные заболевания, множество особых вредителей, которые на других культурах контролируются большим числом препаратов широкого спектра действия. Тогда как для овощных культур приходится использовать специфические препараты, как, например, для борьбы с гусеницами чешуекрылых вредителей. Могут понадобиться регуляторы роста насекомых, овицидные и ларвицидные препараты, средства против клещей и др.



Защита нужна и перед закладкой на хранение. У разных овощей существенно отличаются сроки и требования к условиям хранения, что вообще является ахиллесовой пятой овощеводства: необходимы складские мощности с регулируемым климатом, чтобы снизить потери и не допустить развития патогенов. При этом продукция должна быть направлена на склады в здоровом виде и здесь без своевременной защиты не обойтись.



Еще один фактор, определяющий необходимость применения СЗР на овощных культурах, — это дороговизна семян. Так, цена килограммового пакета высококачественных семян лука может достигать нескольких миллионов рублей. Однако такие заболевания, как стемфилиоз или пероноспороз, фузариозная гниль донца, шейковая гниль, а также вредители (к примеру, трипсы) могут вызвать гибель посевов на всех площадях хозяйства в течение нескольких дней или же привести к тому, что после потери товарного вида продать такую продукцию будет невозможно. Производство продукции на овощных фермах, как правило, не диверсифицировано, как в случае с производством полевых культур, когда, допустим, потери урожая кукурузы компенсируются хорошими результатами сбора подсолнечника. Например, на Ставрополье, Кубани, в Волгоградской, Саратовской, Астраханской областях работают фермеры, которые специализируются исключительно на луке, и если он погибает, то гибнет и экономика хозяйства, а невозможность отдать долги ведет к банкротству. Поэтому при малейшей вероятности развития патогена проводится обработка баковой смесью препаратов, эффективных против комплекса патогенов.



Как отмечают эксперты компании, схемы защиты капусты перекликаются со схемами защиты такой массовой культуры, как рапс: они относятся к одному семейству крестоцветных. Здесь используются почвенные гербициды на основе, в частности, С-метолахлора; по вегетации против сорняков применяются клопиралид, пиклорам, этаметсульфурон-метил. С заболеваниями специфика примерно такая же: с помощью препаратов, которые также зарегистрированы для применения на рапсе и на других культурах, капусту защищают от альтернариоза, белой и серой гнили, слизистого бактериоза. Для моркови в России существует эффективный набор почвенных гербицидов и гербицидов по вегетации против двудольных и злаковых сорняков; на рынке присутствует достаточное количество фунгицидных препаратов против септориоза, альтернариоза, ложной мучнистой росы. Схема защиты столовой свеклы близка к схеме защиты сахарной, тогда как защита томата во многом сходна с защитой картофеля, разве что томат дополнительно нужно защищать от группы гнилей — серой и склеротиниозной, возбудителей антракноза. На юге России томат также защищают от паутинных клещей и хлопковой совки. Что касается лука, то для него в нашей стране доступна очень серьезная система защиты на основе препаратов как мультинациональных, так и российских компаний.



«Наиболее трудоемкой является борьба с сорняками, — подчеркивает Дмитрий Белов. — Несмотря на то что даже сейчас местами для допалывания используется ручной труд, гербицидная обработка производится и на моркови, и на свекле, и на луке, и на томатах, и на капусте. Создание машин, которые могли бы заменить ее, находится пока на уровне стартапов, в которых с использованием технологий машинного зрения и нейросетей применяются механические культиваторы. Особенно высока потребность в распознавании и удалении сорняков таким способом на зеленных культурах, в том числе на салатных видах капусты. В целом для мирового сельхозрынка эти технологии пока малодоступны, на агропредприятиях используют преимущественно гербицидную защиту, поскольку, например, в хозяйствах с большими площадями пашни выполнить прополку вручную практически невозможно. В большинстве случаев применение гербицидов даже безопаснее, чем использование слабо замотивированной рабочей силы».



Проблема рынка СЗР для овощных культур состоит в том, что многие препараты, которые в целом могли бы защищать их, не зарегистрированы для применения на них в России и использовать их нельзя (хотя продукты с аналогичными активными компонентами зарегистрированы и успешно применяются для защиты овощей в других государствах). Но порядок регистрации препарата в нашей стране таков, что регламенты применения разрабатываются на каждую культуру и каждый вредный объект отдельно. При этом окупаемость регистрации препарата, используемого на 40 млн га зерновых, будет в разы быстрее, чем препарата, который применяют на 25 тыс. га моркови, следовательно, препараты для массовых культур регистрировались в общем объеме чаще и больше. В настоящее время отечественный рынок защиты овощных культур на 60-70% занят продуктами мультинациональных компаний. Зачастую они поставляют сразу и СЗР, и семена, так что у их продукции путь до потребителя бывает даже короче, чем у российских поставщиков. Зарубежные гиганты первыми пришли на зарождающийся отечественный рынок, конкуренции между ними почти не было — покупателей на нем делили 2-3 компании, однако рынок развивался вместе с интенсификацией сельхозпроизводства, развитием логистики и систем хранения овощной продукции. Сегодня на нем успешно работают и многие российские производители.



Данное направление развивает и компания «Август», причем если ранее приходилось ограничиваться гербицидной линейкой, то на сегодняшний день в ассортименте доступны высококачественные инсектициды и фунгициды для овощных культур, в том числе уникальные, способные удовлетворить как базовые, так и нишевые потребности овощеводов. Постепенный рост поставок СЗР для овощей со стороны отечественных компаний приходится на последние десять лет.



«В 2022 году для овощеводческих агрофирм сложились в основном благоприятные условия — и с точки зрения погоды, и с точки зрения отсутствия значимых вредителей и патогенов. Однако “борщевой набор” в целом продолжит постепенно дорожать, — комментирует Дмитрий Белов. — Семена овощных культур по-прежнему остаются дефицитной позицией в сфере растениеводства, цена на них растет, причем даже без привязки к валютному курсу. Некоторые российские компании активно развивают это направление, но для достижения видимого результата такую работу необходимо масштабировать в десятки раз».



Эксперт констатирует, что пока нет условий для снижения цен ни на удобрения, ни на СЗР, ни на обслуживание и ремонт сельхозтехники. При этом, несмотря на большой объем отечественного урожая, избежать мартовских и февральских поставок овощей из-за рубежа в 2023 году не удастся, поскольку принципиальных изменений в российской инфраструктуре хранения, которая позволила бы сберегать значительное количество продукции в течение длительного времени, пока не произошло. Вместе с тем резких колебаний стоимости «борщевого набора», которые наблюдались в течение нынешнего года, при отсутствии форс-мажорных событий потребитель в новом году, скорее всего, уже не увидит.

