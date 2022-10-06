разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Россельхозбанк — генеральный партнер выставки Global Fresh Market

Партнёрский материал

Россельхозбанк — генеральный партнер выставки Global Fresh Market
Global Fresh Market
Россельхозбанк — генеральный партнер выставки Global Fresh Market
Global Fresh Market

Рады сообщить, что Россельхозбанк стал генеральным партнером выставки Global Fresh Market

РСХБ — один из крупнейших банков в России.  Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.

Банк является ключевым участником Госпрограммы развития сельского хозяйства, а также принимает участие в реализации приоритетных национальных проектов.

Global Fresh Market — первая и единственная выставка производителей и участников рынка плодоовощной продукции, которая пройдет с 7 по 10 ноября в Москве, в «Гостином Дворе» и где будет представлена обширная деловая программа. Участие для посетителей и слушателей полностью бесплатно после предварительной регистрации на сайте.

Global Fresh Market 

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?