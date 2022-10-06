Global Fresh Market

Рады сообщить, что Россельхозбанк стал генеральным партнером выставки Global Fresh Market

РСХБ — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.



Банк является ключевым участником Госпрограммы развития сельского хозяйства, а также принимает участие в реализации приоритетных национальных проектов.



Global Fresh Market — первая и единственная выставка производителей и участников рынка плодоовощной продукции, которая пройдет с 7 по 10 ноября в Москве, в «Гостином Дворе» и где будет представлена обширная деловая программа. Участие для посетителей и слушателей полностью бесплатно после предварительной регистрации на сайте .

