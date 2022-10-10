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Соевый День поля: победители на финише

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Соевый День поля: победители на финише
Зерновой соевый союз ПФО
Соевый День поля: победители на финише
Зерновой соевый союз ПФО

На соевом демополигоне в Самарской области подвели итоги масштабного эксперимента по возделыванию 30 сортов сои и четырех систем защиты растений

Более 300 человек — руководителей и специалистов сельхозпредприятий со всего ПФО, а также представителей компаний — производителей удобрений, СЗР и сельхозтехники, аграрной науки и образования — стали участниками Дня поля: урожай на соевом демополигоне. 

Основная интрига мероприятия — какие сорта стали лучшими среди представленных на полигоне по урожайности и содержанию протеина и какие системы защиты наиболее эффективны при возделывании сои.

Напомним, что беспрецедентный для ПФО по своему масштабу и задачам производственный полевой опыт был заложен на полях одного из ведущих соеводческих хозяйств региона — «Сев-07» — на площади 60 га. Его непосредственными участниками и консультантами стали ведущие производители семян сои, поставщики средств защиты растений и удобрений, а также производители современной агротехники, которые предоставили свою продукцию для эксперимента. Ученые Самарского государственного аграрного университета совместно со специалистами хозяйства осуществляли контроль за его проведением.


В течение полугода делянки сои, посеянные в различных вариантах рядовым и сплошным методом в смоделированных условиях богары и орошения, находились под прицелом внимания специалистов. Все необходимые операции на делянках осуществлялись строго по схеме и одновременно, при этом контролеры четко следили за тем, чтобы все участники эксперимента находились в равных условиях.

Итоги масштабного эксперимента подвели на Дне поля, где каждый участник мероприятия мог лично увидеть каждый сорт сои в условиях реального производства, оценить его качественные показатели и узнать об особенностях возделывания. 

Несмотря на то что влажная осень внесла свои коррективы и изрядно потрепала нервы всем аграриям, сдвинув сроки уборки, раннеспелые сорта на полигоне успели убрать полностью и можно дать оценку урожая каждого сорта. Так, согласно оценке экспертного жюри, все сорта сои в этом году показали стабильную и высокую урожайность — в среднем 23-25 ц/га, — а также очень достойный уровень протеина. Победители показали преимущество буквально в 1 ц/га.

Самыми высокоурожайными на богаре были названы сорта сои Билявка от компании «Русская генетика» и Аванта от компании «СОКО», которые показали по 30 ц/га. 

Самым высокобелковым из раннеспелых на богаре стал сорт сои Аляска компании «Прогрейн» — содержание протеина в зерне составило 46%. 

На орошении из раннеспелых сортов отличился сорт Сиберия («Прогрейн»), который дал самый высокий урожай на поливе — 38 ц/га. Самый высокий протеин на орошении продемонстрировала опять же соя сорта Аляска — 46%. 

Какой сорт станет безусловным лидером для производства в условиях ПФО, будет понятно после того, как на полигоне уберут все среднеспелые сорта сои. 

Неубранными остаются и делянки химических компаний на орошении, результаты пока можно оценить на богаре. Высокую эффективность продемонстрировали все четыре системы защиты растений. Однако, согласно заключению экспертов, самая чистая от сорных растений делянка была у компании «Август» — 99%. Всего на 1% по чистоте от нее отстала компания BASF, но при этом обеспечила самую высокую продуктивность семян и самую выгодную для агрария экономику.


Понятно, что хорошие продукты, показывающие отличные результаты в производстве, всегда востребованы. Потому организаторы мероприятия предоставили его участникам возможность с большой выгодой для себя приобрести семена и средства защиты растений от известных производителей с максимальным дисконтом. Такие скидки в обычных условиях сельхозпроизводителям малодоступны — их дают только крупным агрохолдингам при закупках в больших объемах. Льготная контрактация на семена и препараты действовала весь день, и все, кто желал приобрести семена и СЗР заранее и со скидкой, этой возможностью воспользовались. 

Много интересного показала экспозиция Дня поля. В течение всего дня над полями полигона летал специальный агродрон, с помощью которого компания «Землякофф» в режиме реального времени демонстрировала уникальную технологию ультрамалообъемного опрыскивания посевов сои. 

Специально для участников Дня поля была развернута мобильная полевая лаборатория от компании «АгроЛаб». В течение всего мероприятия лаборатория в режиме реального времени делала экспресс-анализы почвы, растений и воды и оперативно выдавала их результаты. Кроме этого, на площадке демополигона работал современный лабораторный комплекс Россельхознадзора. Здесь каждый желающий мог получить подробный анализ качества зерна сои любого сорта, выращенного на агрополигоне, и лично оценить его по показателям содержания белка и клейковины.

После основной программы Дня поля начала свою работу экскурсионная программа. Прямо в поле была организована механизированная загрузка урожая в полимерные рукава для хранения и разъяснялись нюансы такого способа хранения зерна, показана работа современного комплекса подработки и сушки зерна на высокотехнологичной энергосберегающей сушилке Strahl, цехов по производству полножирной, экструдированной сои. Часть участников отправилась смотреть посевы озимой пшеницы уже на новом агрополигоне «Приволжье», который будет работать в следующем сезоне.

Зерновой соевый союз ПФО 

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