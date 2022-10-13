разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Вебинар: «Рынок колбасных изделий в 2022 году: формула успеха для производителей»

Партнёрский материал

Вебинар: «Рынок колбасных изделий в 2022 году: формула успеха для производителей»
NTech
Вебинар: «Рынок колбасных изделий в 2022 году: формула успеха для производителей»
NTech

25 октября в 10:00 состоится бесплатный вебинар: «Рынок колбасных изделий в 2022 году: формула успеха для производителей»

Пошаговая инструкция: как преуспеть, а не прогореть.

Что вы узнаете?

  • Аналитика. Как меняется рынок колбасных изделий в 2022 году.

  • Стратегия.  На что в первую очередь стоит обратить внимание при построении маркетинговой стратегии и тактики на 2023 год.

  • Точки роста. Как производителям увеличить продажи в условиях падающего рынка колбасных изделий. Способы и лайфхаки.

  • Прибыль. Способы увеличить прибыль здесь и сейчас, несмотря на продолжающийся рост сырьевой себестоимости, стоимости упаковки и ГСМ.

Программа

  • Краткий обзор рынка колбасных изделий Российской Федерации в первой половине 2022 года:

- динамика основных товарных категорий; - динамика основных игроков; - динамика цен; - промо на рынке: доля акционных продаж и глубина скидки.

  • Факторы успеха для увеличения продаж.

  • Факторы успеха для повышения стабильности и прибыльности продаж.

  • Рыночные возможности в непростое время.

  • Бонус: аналитический инструмент, который поможет в самые короткие сроки реализовать выигрышную маркетинговую и коммерческую стратегию в условиях стремительно сокращающегося рынка сбыта.

Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Имеет более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях. В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина»

Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке.

NTech 

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?