NTech

25 октября в 10:00 состоится бесплатный вебинар: «Рынок колбасных изделий в 2022 году: формула успеха для производителей»

Пошаговая инструкция: как преуспеть, а не прогореть.



Что вы узнаете?



Аналитика. Как меняется рынок колбасных изделий в 2022 году.



Стратегия. На что в первую очередь стоит обратить внимание при построении маркетинговой стратегии и тактики на 2023 год.



Точки роста. Как производителям увеличить продажи в условиях падающего рынка колбасных изделий. Способы и лайфхаки.



Прибыль. Способы увеличить прибыль здесь и сейчас, несмотря на продолжающийся рост сырьевой себестоимости, стоимости упаковки и ГСМ.



Программа



Краткий обзор рынка колбасных изделий Российской Федерации в первой половине 2022 года:



- динамика основных товарных категорий; - динамика основных игроков; - динамика цен; - промо на рынке: доля акционных продаж и глубина скидки.



Факторы успеха для увеличения продаж.



Факторы успеха для повышения стабильности и прибыльности продаж.



Рыночные возможности в непростое время.



Бонус: аналитический инструмент, который поможет в самые короткие сроки реализовать выигрышную маркетинговую и коммерческую стратегию в условиях стремительно сокращающегося рынка сбыта.



Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Имеет более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях. В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина»



Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.



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