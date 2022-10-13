25 октября в 10:00 состоится бесплатный вебинар: «Рынок колбасных изделий в 2022 году: формула успеха для производителей»
Пошаговая инструкция: как преуспеть, а не прогореть.
Что вы узнаете?
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Аналитика. Как меняется рынок колбасных изделий в 2022 году.
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Стратегия. На что в первую очередь стоит обратить внимание при построении маркетинговой стратегии и тактики на 2023 год.
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Точки роста. Как производителям увеличить продажи в условиях падающего рынка колбасных изделий. Способы и лайфхаки.
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Прибыль. Способы увеличить прибыль здесь и сейчас, несмотря на продолжающийся рост сырьевой себестоимости, стоимости упаковки и ГСМ.
Программа
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Краткий обзор рынка колбасных изделий Российской Федерации в первой половине 2022 года:
- динамика основных товарных категорий; - динамика основных игроков; - динамика цен; - промо на рынке: доля акционных продаж и глубина скидки.
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Факторы успеха для увеличения продаж.
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Факторы успеха для повышения стабильности и прибыльности продаж.
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Рыночные возможности в непростое время.
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Бонус: аналитический инструмент, который поможет в самые короткие сроки реализовать выигрышную маркетинговую и коммерческую стратегию в условиях стремительно сокращающегося рынка сбыта.
Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Имеет более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях. В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина»
Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.
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