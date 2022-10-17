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Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и V Новосибирский агропродовольственный форум

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Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и V Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя»
Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и V Новосибирский агропродовольственный форум
«Сибирская аграрная неделя»

В Новосибирске с 9 по 11 ноября 2022 года состоятся два значимых для азиатской части России отраслевых события: Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и V Новосибирский агропродовольственный форум. В выставке и форуме примут участие представители более 300 компаний, посетителями станут руководители и специалисты сельхозпредприятий из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока

«Интерес к выставке “Сибирская аграрная неделя” большой — деловые контакты, переговоры востребованы в любые времена, а сейчас, когда происходят значительные изменения на отраслевом рынке и важно не только наладить новые связи, но и поддержать прежние партнерские отношения, встречи лицом к лицу и простое человеческое общение становятся особенно важны. К тому же аграриям присуща осторожность, и, прежде чем принять решение о заключении того или иного договора, они предпочитают потрогать товар своими руками, изучить возможности рынка, посоветоваться с экспертами и коллегами. А это и есть рабочий инструментарий нашей выставки», — говорит исполнительный директор «Сибирской выставочной компании», руководитель «Сибирской аграрной недели» Елена Сайгашова.


Выставка и форум проходят при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО и Министерства сельского хозяйства России. Организатор форума — правительство Новосибирской области. 

По оценкам организаторов выставки и форума, более 300 компаний-производителей и поставщиков известных брендов из России, а также Китая, Франции и Белоруссии представят на крупнейшей в Сибири отраслевой площадке принципиально новые и уже зарекомендовавшие себя на рынке решения для агропромышленного комплекса: технику, оборудование, расходные материалы для сельскохозяйственных отраслей и перерабатывающей промышленности. Сибирские ученые расскажут о своих разработках в области селекции растениеводства и животноводства, предложат вниманию гостей инновационные технологии для сельскохозяйственного производства. Представители аграрных вузов проведут презентации образовательных программ и собственных разработок для АПК, сделают особый акцент на вопросах подготовки кадровых резервов для отрасли. 

Опыт предыдущих лет говорит о том, что выставку и форум посетят свыше 7 тыс. руководителей и специалистов агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий перерабатывающей пищевой промышленности из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.


На одной площадке с выставкой состоится V Новосибирский агропродовольственный форум. В деловой программе форума свыше 40 мероприятий, в рамках которых будут рассмотрены вопросы аграрных образования и науки, развития молочного и мясного животноводства, селекции и семеноводства, перспектив развития органического сельского хозяйства. В числе тем, представленных на форуме:

  • Интеграция усилий: производство, наука, образование.

  • Отечественная селекция, семеноводство: достижения, конкурентоспособность, перспективы.

  • Актуальные вопросы дальнейшего развития селекционно-племенной работы, цифровизация молочного скотоводства.

  • Органика: модный хайп или бизнес-направление?

  • Современные технологии промышленного возделывания, хранения и сбыта картофеля и овощей открытого грунта.

  • Инвестиции в АПК в условиях санкционного давления.

  • Рапс в Сибири. Природные и экономические вызовы 2022 года. Способы оптимизации рисков и другое. 

Ведущие российские эксперты, ученые, представители крупнейших на рынке компаний, а также узкие отраслевые специалисты из России и зарубежных стран станут спикерами и участниками форума. Вниманию гостей они представят новые идеи и технологические решения, обозначат тенденции рынка и расскажут о практическом опыте в решении производственных задач.

Также в рамках форума состоятся:

  • специализированная выставка племенных животных «Сила Сибири»;

  • выставка достижений АПК Новосибирской области.

«“Сибирская аграрная неделя” — это выставка с богатой историей и давними традициями. Она переживала разные времена, но всякий раз была и остается площадкой, которая задает тенденции и ориентиры для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. Это место, где интенсивный обмен практическим опытом органично переплетается с результатами первых испытаний отраслевых новаций. Здесь руководители хозяйств черпают свежие идеи и находят новые решения для решения производственных задач. Будем рады видеть вас на нашей площадке с 9 по 11 ноября!» — говорит Елена Сайгашова. 

Для того чтобы посетить выставку, получите бесплатный билет на сайте «Сибирской аграрной недели».

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,

ул. Станционная,

104 8 (383) 304-83-88

info@sibagroweek.ru

sibagroweek.ru

https://vk.com/club196326580

https://t.me/sibagroweek

Возрастное ограничение 18+.

«Сибирская аграрная неделя» 

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