В «Август-Агро» начали реализацию проекта по созданию собственного семенного завода

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В Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан в 2022 году стартовал проект по созданию семенного завода. 70% производимого на заводе посевного материала будет использоваться для нужд хозяйств УК «Август-Агро», также планируется оказывать услуги и продавать семена другим растениеводческим предприятиям. Завод заработает на базе агрофирмы «Август-Тюлячи», что даст ей возможность получить статус семеноводческого хозяйства. Производственная мощность площадки должна составить 10 т продукции в час

Ранее в «Август-Тюлячи» был построен зерносушильный комплекс (ЗСК) производительностью 50 т в час, позволяющий осуществлять товарную очистку и сушку зерна. В 2022 году стартует второй этап проекта, инфраструктура которого обеспечит развитие именно семеноводческого направления: это строительство производственного корпуса семенной линии, трех складов площадью 2 тыс. кв. м каждый, лаборатории с весовой, контрольно-пропускного пункта и подъездных путей. Производственные линии будут оснащены оборудованием компании PETKUS.



Семенной завод и зерносушильный комплекс спроектированы как для работы в тандеме, когда предварительная и первичная сушка и очистка семенного материала могут осуществляться на ЗСК, так и для автономного функционирования. Суммарный объем инвестиций в строительство всего комплекса по переработке и хранению зерна должен составить более 600 млн руб. ЗСК уже успешно запущен, а семенной завод начнет работу следующим летом и полноценно поучаствует в подготовке к севу озимых. Изначально здесь будут производиться элитные и высокорепродукционные семена пшеницы и гороха, а в перспективе есть возможность расширения ассортимента за счет других полевых культур.



В рамках технологического процесса на этапе предварительной очистки семенной материал будет проходить отбор и удаление легких примесей, шелухи, частиц соломы, пыли, загрязнений, минеральных и органических примесей. Далее зерно поступит в буферные бункеры для временного хранения. На этапе семенной, или вторичной, очистки отсеются оставшиеся примеси, семена сорняков, щуплое и поврежденное зерно. Линия очистки на семенном заводе будет состоять из воздушно-решетного очистителя с двойной системой пневмосепарации, триерных блоков — машин, которые отделяют примеси, отличающиеся от зерен длиной (овсюг и куколь), а также пневмостолов, с помощью которых семенной материал сортируется по фракциям с различным удельным весом. Планируется, что линия впоследствии будет оснащена фотосепаратором. Фотосепарация — относительно новая для российского рынка перспективная технология сортировки агрокультурной продукции, позволяющая отделять засорители от хорошего зерна по цвету и форме.



После сортировки семена поступят на протравочную линию, где будут обрабатываться препаратами для защиты от болезней и вредителей. Современное оборудование на данной линии даст возможность наносить на поверхность семян несколько слоев протравителей, дифференцируя процесс в зависимости от потребностей: одновременно, поочередно, с заданными временными промежутками и с разной интенсивностью. Новые подходы к протравливанию позволят проводить процедуру бережно, минимизируя трение семян друг о друга и не требуя последующей досушки. Отгрузку семян можно будет производить как насыпью, так и после затаривания в мешки по 500 кг.



«При разработке производственных линий нашего семенного завода мы фактически стремились опередить время и обеспечить те нужды, которые только возникают в АПК, — отмечает генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов. — В частности, мы знаем, что вместе с развитием технологий точного земледелия возрастает и потребность в качественных семенах с высокой степенью защиты от тех или иных патогенов. Эти запросы мы можем закрыть, во-первых, с помощью инновационных препаратов компании “Август”, а во-вторых, с помощью современных протравочных узлов, способных к эффективной работе в гибком режиме. Учитывая объективную необходимость снижения зависимости от импорта в семеноводстве, мы рассчитываем, что наш проект многократно окупит себя, внеся свой вклад в процветание сельского хозяйства Республики Татарстан и в обеспечение устойчивости продовольственной безопасности в стране».

