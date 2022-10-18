Гибриды «Ладожские» + «щелковская» защита = хороший урожай

Гибриды «Ладожские» формируют отличную биологическую урожайность в промышленных посевах «Щелково Агрохим»

Во многих хозяйствах Дальнего Востока успешно возделывают гибриды кукурузы «Ладожские», которые поставляет дальневосточное представительство «Щелково Агрохим». «Ладожские» проявляют пластичность и успешно адаптируются к экстремальным условиям региона — переувлажнению почвы, а также затяжной засухе (имела место в сезоне 2021 года)

По словам главы дальневосточного представительства «Щелково Агрохим» Марины Чистовой, получению стабильно высокой урожайности на кукурузе способствует продуманная схема защиты и питания культуры.



В нее входят:



почвенный гербицид АЦЕТАЛ ПРО, КЭ, 3 л/га;



гербицид по вегетации КОРНЕГИ, СЭ, 2,0 л/га;



биостимулятор БИОСТИМ КУКУРУЗА, 1 л/га;



микроудобрения УЛЬТРАМАГ КОМБИ для кукурузы, 1 л/га и УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700, 0,2-0,3 л/га;



фунгицид ТИТУЛ ТРИО, ККР, 0,6 л/га;



инсектицид ЭСПЕРО, КС, 0,25 л/га.







«Аминокислотные биостимуляторы и микроудобрения содержат не только необходимые культуре макро- и микроэлементы, но и аминокислоты и полисахариды, которые помогают растению справиться со стрессом при воздействии внешних факторов, таких как возвратные заморозки, переувлажненность или недостаток влаги», — комментирует Марина Чистова.







Уборка кукурузы в Приморском крае стартовала. Биологическая урожайность гибридов Ладожские на полях со «щелковской» схемой защиты и питания, по словам главы дальневосточного представительства, варьирует от 128 до 180 ц/га.

