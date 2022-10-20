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«Август» победил в международной конкуренции на рынке Казахстана

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«Август» победил в международной конкуренции на рынке Казахстана
«Август»
«Август» победил в международной конкуренции на рынке Казахстана
«Август»

По данным цифровой платформы для бизнеса Qoldau, компания «Август-Казахстан» два года подряд становится лидером на рынке средств защиты растений Республики Казахстан с долей в 18%. «Август-Казахстан» является дочерней компанией крупнейшего отечественного производителя пестицидов — фирмы «Август»

Увеличение объема продаж «Август-Казахстан» в 2021 году составило 26% по сравнению с показателями 2020-го. По итогам сельскохозяйственного сезона 2022 года рост к 2021-му прогнозируется на уровне не ниже 28%, притом что в государстве представлены все мировые лидеры отрасли.

Продукцию «Августа» в 2021 году использовали 2800 хозяйств республики, тогда как в нынешнем году их число достигло 3000. Площади применения препаратов компании для защиты растений в пересчете на однократную обработку сегодня превышают 5,4 млн га — 23% всех посевных площадей государства. В течение сезона 2022 года в Казахстане было реализовано 4,2 млн л препаратов.

«В настоящее время ассортимент “Август-Казахстан” включает 104 препарата для защиты 40 культур, — рассказывает Марат Халиуллин, начальник отдела продаж фирмы «Август» по странам СНГ. — Мы действуем в русле актуальных для аграрного сектора тенденций: например, сельскохозяйственные сезоны 2020 и 2021 годов в стране оказались крайне засушливыми, что стимулировало интерес к такой культуре, как сафлор, и специалисты “Августа” разработали системы его защиты. Благодаря господдержке рисоводов в последние годы наметился тренд к увеличению посевных площадей риса. На этом фоне мы также укрепляем свои позиции, поскольку заблаговременно приняли меры по расширению регистрации некоторых наших продуктов, чтобы их можно было применять в том числе на данной культуре».

«Август» не только реализует средства защиты растений в Казахстане, но и продвигает эффективные технологии в растениеводстве. Так, если еще три-четыре года назад число хозяйств, использующих фунгицидные и инсектицидные протравители семян, было крайне ограниченным, то сегодня абсолютное большинство фермеров понимает важность данного приема, позволяющего защитить всходы на ранней стадии и существенно снизить потери урожая. Это стало возможным благодаря успешной работе коллектива «Август-Казахстан».

Демонстрация инновационных технологий «Августа» проходит на собственной научно-производственной площадке — в агрофирме «Ак-Жер 2010». Аграрии могут оценить все современные приемы на ежегодном Дне поля и на зимних семинарах. В этом году на юбилейном, пятом Дне поля эффект от применения препаратов «Августа» на производственных участках смогли наблюдать свыше 250 гостей из разных регионов республики.

«Август» 

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